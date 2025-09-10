Görüntü Türkiye'den: Daha önce izlediğiniz kaza videolarını unutun - Son Dakika
Görüntü Türkiye'den: Daha önce izlediğiniz kaza videolarını unutun

10.09.2025 14:29
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücünün kontrolündeki otomobille çarpıştı. Yaya, kazadan yaralı olarak kurtulmayı başardı. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yerel yetkililere defalarca araçların hızlı gittiği ve kasis ile EDS'nin gerekliliği konusunda uyarılar yapıldığı belirtildi. Ancak, bu konuda herhangi bir dönüş yapılmadığı ifade edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Taklalar atarak yere düşen yaya, mucize eseri hayatta kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA ANI KAMERADA

Geçtiğimiz hafta Kandıra-Kefken Yolu Kurtyeri köyü mevkiinde meydana gelen kazada, belediye personeli Abdussamet A., üzerine doğru gelen otomobili fark ederek geri kaçtı. Ancak sürücünün şerit değiştirmesiyle çarpışma kaçınılmaz oldu. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan genç adam, yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine gelen arkadaşları tarafından ambulansa yetiştirilen Abdussamet A., Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BÖLGE SAKİNLERİ İSYAN ETTİ

Kaza sonrası mahalle sakinleri, bölgede sürekli benzer olayların yaşandığını dile getirdi. Muhtar azası Muhammed Ali Köksal, defalarca kasis ve EDS talep etmelerine rağmen önlem alınmadığını söyledi: "Yaz aylarında hız ve trafik artıyor. Daha önce ölümlü kazalar da oldu. Çevre köylerde kasis var ama bizde yok. Önlem alınmadıkça bu kazalar sürecek."

Görgü tanıklarından Ünal Köksal ise sürücünün yüksek hızda olduğunu belirterek "Adamın havada uçtuğunu gördüm. Araç 150-160 kilometre hızla vurdu, fren izi bile yoktu. Ambulans erken geldiği için kurtuldu, yoksa sonuç daha ağır olurdu" ifadelerine yer verdi.

DEFALARCA BAŞVURU YAPILDI AMA ÖNLEM YOK

Mahalleli, daha önce yapılan ışıklandırma sisteminin etkili olmadığını ve tek çözümün kasis olduğunu vurguladı. Sürücü hakkında ise "alkollü olduğu" iddiası gündeme geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

