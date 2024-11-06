Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu - Son Dakika
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Yaşam

Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu

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Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullanıldığı mahkeme kararıyla kesinleşti. Karar sonrası Tarım Bakanlığı, firmayı sağlığı tehlikeye atan markalar arasına ekledi. Türkiye'nin günlerce konuştuğu meseleyle ilgili bir yorum da MasterChef jüri üyeleri Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'dan geldi.

06.11.2024 15:34  Güncelleme: 15:42
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Ürünlerinde domuz eti kullandığı Tarım ve Orman Bakanlığı raporlarıyla ortaya çıkan 'Köfteci Yusuf' skandalı günlerce konuşulmuş, raporların ardından açıklama yapan firmanın sahibi iddiaları reddetmişti. Günlerce konuşulan konuyla ilgili MasterChef jüri üyelerinden de dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Şef Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'ya katıldıkları bir programda 'Köfteci Yusuf' hakkında konuşulan tartışmalarla ilgili ne düşündükleri soruldu.

"KAFAYI YEMEN LAZIM"

Yalçınkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yapılan tüketime göre verilen gramaj o iş için girilecek riske değmez bence. Bu kar amaçlı yapılacak bir şey değil. Bu kadar dükkanı tehlikeye atacak bir hareket değil, bunu deli bile yapmaz. Kafayı yemen lazım" ifadelerini kullandı.

"İŞİN İÇİNDE BİR GARİPLİK OLDUĞUNU HİSSEDİYORUM"

Somer Sivrioğlu ise "Maliyet tarafından bakmaya çalışıyorum ama mantıksız geliyor. Anladığım kadarıyla domuz eti diye bahsedilen yaban domuzu. Çünkü Türkiye'de domuz almak çok daha maliyetli olur tahminimce. Yurt dışından getirmesi lazım falan filan... Ama ondan daha ucuz yolları var bunun. Mesela soya eti çok daha ucuz. Ucuza getirmek için taşlık, hindi vs. çok daha başka yollar var. Onları karıştırsa, kar amaçlı bir şey yapılsa bu şekilde yapılır. Bilmiyorum ama ben anlamadığım zaman işin içinde gariplik olduğunu hissediyorum. Tamamen kendi sezgilerimle karalama adına yapılan bir kampanya olduğunu düşünüyorum" dedi.

Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu

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Son Dakika Yaşam Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Yılmaz:
    karalama olduğunu tahmin ediyorum 46 6 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Direkt niye söylemediniz düşüncenizi niye beklediniz fırtına dinince herkes kaptan 24 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    usta ordan bi domuz ayağı çek köftelik olsun 5 17 Yanıtla
  • İshak Klein:
    akepeliler her fırsatta yerli ve milli çıkışında bulunup Burger King açılışına katılsınlar.. Yerli ve Milli olan Köfteci Yusuf’a kumpas kurup (olmayan adalet ile birlikte) karalamaya çalışsınlar.. akepenin bir proje partisi olduğunun yegane göstergesidir bu yaşananlar 11 10 Yanıtla
  • ÖZER KAZANÇALI:
    Danilo benim için farketmez ben nasıl olsa hepsini yerim, der gibi bakıyor?? 6 0 Yanıtla
  • Volkan Elçi:
    Ama domuz eti löpünü alırken çok yağ ve atığı kalır domuzun. Kalanı da et tüccarları çöpe atmaz. Az az karıştırır, bunuda eti ucuza satanlar yapar, sende büyük firma isen tenezzül etmezsin. Yusuf çakkallık yapıyor, et aldığı kişileri faturaları göstermeli 2 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    daha bu mevzu çok sürecekmi köfteciyi yediniz bitirdiniz adamı Bee sahip çıkın uzanan dal bizden 1 1 Yanıtla
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