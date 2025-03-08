Hastaneye kaldırılan Mutlu Kaya\'dan haber var

Ses yarışmasıyla tanınan ve 9 yıl önce eski erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Mutlu Kaya, uzun süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Yaşama azmiyle dikkat çeken Kaya, yeni şarkısını çıkarmanın mutluluğunu yaşarken, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılması sevenlerini korkuttu.

SEVENLERİNİ KORKUTTU

Mutlu Kaya'nın Instagram hesabından yapılan bir paylaşımda, "Değerli arkadaşlar, kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz." ifadeleri yer aldı. Bu mesaj sonrası sağlık durumu merak konusu olan Kaya, günler sonra sessizliğini bozdu.

"ÇOK ŞÜKÜR DAHA İYİYİM"

Hastanede tedavi gören Mutlu Kaya, Instagram hesabından bir açıklama yaparak takipçilerine müjde verdi. Sevenlerinin dualarına teşekkür eden Kaya, "Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz. Az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim." dedi. Kaya, pazar günü canlı yayın açarak takipçileriyle buluşacağını da duyurdu.