Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahaleye başladı.
Yangın, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan ormanlık alanda çıkan yangında kısa sürede alevler yükseldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleye başladı.
Son Dakika › Yaşam › Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika
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