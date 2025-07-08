Hatay\'da ormanlık alanda yangın çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahaleye başladı.

HATAY'DA ORMAN YANGINI

Yangın, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan ormanlık alanda çıkan yangında kısa sürede alevler yükseldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleye başladı.