"Her şey çok güzel olacak" sloganın mimarı Berkay Gezgin hakkında tahliye kararı - Son Dakika
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Yaşam

"Her şey çok güzel olacak" sloganın mimarı Berkay Gezgin hakkında tahliye kararı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması sonrası İstanbul'da gerçekleşen eylemlerde gözaltına alınıp tutuklanan 102 öğrencinin tahliyesine karar verildi. Tahliye edilen öğrenciler arasında "Her şey çok güzel olacak" sloganın mimarı olarak tanınan Berkay Gezgin de yer aldı.

10.04.2025 17:00
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanması ile devam eden süreçte düzenlenen protesto eylemlerinde gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

'Her şey çok güzel olacak' sloganın mimarı Berkay Gezgin hakkında tahliye kararı

102 ÖĞRENCİYE TAHLİYE

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu öğrencilerden 102'si hakkında tahliye kararı verdi. Dün akşam da 25 genç cezaevinden tahliye edilmişti. Böylelikle Son 24 saatte 127 öğrenci hakkında tahliye kararı verilmiş oldu.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK" SLOGANININ MİMARI DA TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, tahliye edilenler arasında kamuoyunun tanıdığı bir isim de yer aldı. İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 2019 yerel seçimlerinde kullandığı, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı olarak bilinen Berkay Gezgin de hakkında tahliye kararı verilen 102 genç arasında yer aldı.

'Her şey çok güzel olacak' sloganın mimarı Berkay Gezgin hakkında tahliye kararı

PARTİ MECLİSİ'NE SEÇİLMİŞTİ

22 yaşındaki üniversite öğrencisi, CHP'nin 6 Nisan Pazar günü gerçekleştirdiği 21. Olağanüstü Kurultay'da Parti Meclisi'ne seçilmişti.

"Her şey çok güzel olacak" sloganın mimarı Berkay Gezgin hakkında tahliye kararı
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Son Dakika Yaşam 'Her şey çok güzel olacak' sloganın mimarı Berkay Gezgin hakkında tahliye kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Szka788304:
    Her şey çok güzel oldu aslan parçası pariste yediler içtiler konserlerde eğlendiler İstanbul belediyesini soydular evet her şey çok güzel oldu senin için değil :) 34 82 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    boşu boşuna şu kahraman çocuğu içeride tutunuz yazıklar olsun . 14 15 Yanıtla
  • Ali:
    bu kafa ile giderse geri girer haber yapmayın da bari reklam olmasın yoksa CHP nin 5 yıl sonra başkanı.... 5 20 Yanıtla
  • 9632584444:
    evladım olsa eldivenle severim 12 12 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    her şey güzel olacak mottosu bunlarin dedeleri olan ya hudi emmanuel carossou dur..bu çip in üzerinden güya en büyük motto larının ya hudi bir haine ait oldugunu gizleme telaşındalar.. 1 0 Yanıtla
  • Kirker:
    şu ökzü neden haber yapıyorsunuz. sığr 0 0 Yanıtla
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