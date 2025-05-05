Hıdırellez İskenderun'da Birlikte Kutlandı - Son Dakika
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Yaşam

Hıdırellez İskenderun'da Birlikte Kutlandı

Hıdırellez İskenderun\'da Birlikte Kutlandı

Hristiyanlar ve Müslümanlar İskenderun'da Hıdırellez'i birlikte kutlayarak dilek tuttular.

05.05.2025 21:19
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HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corch Kilisesi'nde Hıdırellez'i kutlayan Hristiyanlar ve Müslüman vatandaşlar, mum yakıp, dilek tuttu.

İskenderun Aziz Corch Kilisesi, bu yıl da Hıdırellez'i kutlamak isteyen kadın ve çocukların akınına uğradı. Güvenlik güçlerinin kontrolünde kiliseye giren Hristiyan ve Müslüman vatandaşlar, birlikte dua edip, mum yakarak dilek tuttu. Çeşitli dileklerde bulunan vatandaşlar, zeytin dallarını kilisenin duvarlarına sürüp, ardından ellerini aynı duvara koyarak dua etti. Daha önce dilekleri tutanlar ise kilise bahçesinde lokum dağıttı.

İskenderun Hristiyan Ortodoks Cemaati Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Can Teymur, Hıdırellez'in vatandaşlar tarafından sevgi içerisinde kutladığını söyleyip, "Buradaki en önemli konu bu etkinliğin kutlanmasında bütün inanç kesimlerinin yani Hristiyan, Müslüman, Musevi veya diğer kesimlerde, bütün vatandaşlarımızın sevgi içerisinde kutladıkları bir gün.

Depremi yaşadığımız tarihten bu yana kilisemizde bu tür etkinliklerin aksamadan devam etmesini sağladık. İşte burada gördüğünüz gibi insanlarımız, vatandaşlarımız bir arada başta ülkemize sağlık, huzur, başarı ve barış dolu günler getirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Hıdırellez İskenderun'da Birlikte Kutlandı - Son Dakika

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