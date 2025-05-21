İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak

İstanbul\'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 4 aydır ödeme alamayan İETT'ye bağlı 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak. Kararı İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık duyururken, açıklamasında "Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi" ifadesini kullandı.

21.05.2025 11:34
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin 4 aydır ödeme yapmaması nedeniyle zor günler geçiren İETT'ye bağlı özel halk otobüsleri sahipleri greve gitme kararı aldı.

3 BİN 41 ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KONTAK KAPATACAK

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık yarın 3 bin 41 özel halk otobüsünün kontak kapatacağını söyledi.

İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak

"AYIN 15'İNDE 500 MİLYON ÖDENECEK DENİLDİ"

Ovacık açıklamasında 4 aydır para alamadıklarını belirterek "Bildiğiniz gibi 4. ayı da para almadan geçirdik. Bize bir taahhüt verildi. Ayın 15'inde 500 milyon ödenecek denildi. Fakat Mayıs ayının 15'ine geldiğimizde bu rakam ödenmedi. Yaptığımız görüşmeler doğrultusunda böyle bir rakamın ödenemeyeceğini bize bildirdiler" dedi.

YOLCU TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK YAŞANACAK

Halk otobüslerinin grev kararı almasıyla birlikte sabah ve akşam saatlerinde yolcu trafiğinde yoğunluk yaşanacak. Vatandaşlar, alternatif güzergahları araştırırken, metro ve metrobüs duraklarında da yoğunluk oluşacağı tahmin ediliyor.

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Serkan Basar:
    Bende Bir CHP liyim ama kimsenin hakkını yemem belediyecilikte AKP yi Tek Geçerim Bir Örnek Silivride Emekçiler Maaşlarını ikramiyelerini Şakkkk Diye Gününde Alıyordu CHP Geldi Şaaakkk 2 -3 Gün Geç Ödenmeye başladı gariplerin 2 aydır ikramiyeleri bile ödenmiyor onun için sezarın hakkı sezara 81 18 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Hepsinin sozlesmesini iptal edin.. 28 71 Yanıtla
  • Erol:
    Zamanında birileri diyordu sen kazanırsan belediyeyi iş yapamz hale getiririz diye evet dediklerini yapıyorlar.devkette kin tutmak ancak böyle olur ha bu hep böyle gitmez 2028 de görüşürüz 17 33 Yanıtla
  • Salih Bilgic:
    15 milyon 806 bin nüfuslu bir il olursan herşeyi ayrı bir dert olur. istanbul nüfusunun 10 milyona düşürülmesi lazım .gerekirse büyük işletmeleri iç anadoluya taşıyacaklar . 21 11 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    ümit demir sen nasıl bi insansın 26 5 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Neden halkın tepkisini dikkate almıyorsunuz? Halk otobüsleri kaldırılsın, disiplinsiz hateketleri yüzünden halk iett ye düşman oluyor. 14 12 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    bu adamlar niye kontak kapatiyor demek yerine suçlamak akıl yoksunluğu bedeva anan babana vermez bilmem anlatabildim mi...... 18 4 Yanıtla
  • Ali sarıcıoğlu:
    her şey Güzel olacak dendi ama hiçbir şey iyiye gitmiyor Allah sonumuzu hayır eylesin tüm partilerin de Allah belasını versin 6 1 Yanıtla
  • Ufuk Akyildiz:
    iyi bari trafik olmaz 5 1 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    HERŞEY ÇOK SEKSİ OLUYOR :)) 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak - Son Dakika
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