İstanbul\'da hilal camileri süsledi

İstanbul'da hilal, tarihi silüetin simge yapılarıyla birlikte etkileyici bir şekilde görüntülendi. Hızlandırılmış çekim tekniğiyle kaydedilen bu özel anlar, izleyenleri adeta büyüledi.

GÖRÜNTÜLER GÖZ KAMAŞTIRDI

Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, gökyüzünde zarif bir şekilde beliren hilal; bir yanda Fatih Camisi, diğer yanda Süleymaniye Camisi ve önde yer alan Selimiye Kışlası ile aynı karede buluştu. Şehir ışıklarıyla aydınlanan İstanbul semaları, megakentin görkemli yapıları eşliğinde adeta bir tabloyu andırdı.

"MANEVİ HUZUR"

İstanbul'un tarihi ve kültürel kimliğini yansıtan bu manzara, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Görüntüyü izleyen çok sayıda kullanıcı, şehrin ruhunu yansıtan bu eşsiz kareyi "manevi huzur" ve "estetik bir şölen" olarak yorumladı.