İstanbul güne yine depremle uyandı. Saat 07.18'de Büyükçekmece açıklarında deprem meydana geldi. Depremin şiddeti büyük olmasa da Marmara depremini bekleyen İstanbullularda korkuya neden oldu.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kumburgaz açıklarında 13 km odak derinliğinde 07.18'de olan M4.1lik deprem M6.2'nin artçısıdır. Kaygılanacak bir durum yoktur" dedi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ise depreme ilişkin, "Bu sabah KAF'ın Kumburgaz Fay zonunda 13,6 km derinde 4,1 deprem oldu. Bu zonda stres alanı değişimleri devam ediyor. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Ercan, AFAD Deprem Dairesi'nin depremin büyüklüğünü 3.8, Kandilli Rasathanesi'nin 4.1 açıklamasına ilişkin uyarıda bulundu. Ercan, "Kandilli Gözlemevi ile AFAD Yerfizikçileri bir an önce bir araya gelerek yer kabuğunun sarsım hız yapısı üzerine uzlaşıp, aynı kalıbı kullanmalıdır. Yoksa, aynı ülkede, aynı deprem için iki ayrı saygın jeofizik gözlemevince verilen deprem özelliklerinin birbirlerinden ayrı olması çağcıl jeofizik bilimine yakışmıyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yaşam › İstanbul güne depremle uyandı, Ahmet Ercan'dan AFAD ve Kandilli'ye net uyarı - Son Dakika
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