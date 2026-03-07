Kadınlar, Hastanedeki Çocuklar İçin Oyuncak Ayı Örüyor

TRABZON'da Kadın Varsa Çözüm Var Derneği çatısı altında bir araya gelen gönüllü kadınlar, hastanede tedavi gören çocuklar için oyuncak ayı örüyor. Dernek Başkanı Funda Çuvalcı, farklı meslek gruplarından kadınların bir araya geldiğini belirtip, "Çocukları mutlu etmek adına ayıcıklar örmeye karar verdik. Bayramda hastanede yatan çocuklarımıza birer hediye vermek istedik" dedi.

Trabzon'un Yomra ilçesinde 4 yıldır sosyal sorumluluk projeleri yürüten Kadın Varsa Çözüm Var Derneği üyeleri, bu kez ramazan ayının manevi atmosferinden ilham alarak, ellerinde bulunan rengarenk ipleri hastanede tedavi gören çocuklar için değerlendirmeye karar verdi. 'Tığınızı alın gelin, ipler bizde' sloganıyla sanal medyada yapılan duyurunun ardından farklı meslek gruplarından kadınlar, haftanın belirli günlerinde çeşitli mekanlarda bir araya gelerek iplerden oyuncak ayılar örmeye başladı. Çevredeki pek çok kadının da ip alıp göndererek destek verdiği projede, rengarenk ipler sevimli ayıcıklara dönüştü. El emeğiyle ortaya çıkan oyuncak ayılar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kentte tedavi gören çocuklara hediye edilecek.

'ÇOCUKLARIMIZA BİRER HEDİYE VERMEK İSTEDİK'

Kadın Varsa Çözüm Var Derneği Başkanı Funda Çuvalcı, "Derneğimizde 4 yıldır faaliyetlerde bulunuyoruz. Burası bizim hem üretim hem de satış yapılan alanımız. Yomra Belediyesi tarafından bize tahsis edilmiş bir yer. Buradaki kadınlar örgüden tutun hamur işine, reçeller, sirkeler, dokumalarla ve birçok el becerileriyle tezgahlardaki yerlerini alıyorlar. Sosyal medyadan bir duyuru yaptım. Dernek üyelerimizin dışında zaman zaman aramıza yeni insanlar da katıldı. Biz sürekli sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Oturup konuşurken de bayramın gelişi ve ramazan ayının samimiyetiyle beraber çocukları mutlu etmek adına ayıcıklar örmeye karar verdik. Bayramda hastanede yatan çocuklarımıza birer hediye vermek istedik. Elimizdeki iplerle sevimli ayıcıklar örmeye başladık. Yanına boya kalemi ve kitabı ekleyerek çocuklara hediye edeceğiz. Aramızda muhasebeci de var, öğretmen olan da var" dedi.

'İPLERİMİZİ GÖNÜLLÜLER GETİRİYOR'

Çuvalcı, farklı meslek gruplarındaki kadınların çocuklar için bir araya geldiğini belirterek, "'Tığınızı alın gelin, ipler bizden' dedik. Bu paylaşım üzerine böyle de bir topluluk yakaladık. Ne kadar örersek, ne kadar çocuğa ulaşırsak o kadar mutlu olacağız. İplerimizi de gönüllüler getiriyor. Yoldan geçerken modası geçmiş ya da farklı desenli ipleri getirip değerlendirmemizi istiyorlar. Biz de düşünürken bu ipleri kullanabileceğimiz etkinlikleri sınıflandırıyoruz. Etkinlikler kapsamında sosyal medyadan duyuru yaparak, ilçedeki kadınlarımızı davet ediyoruz. Buluşma noktalarımız ilçemizin farklı mekanlarında oluyor. Herkese uygun bir saat ve yerde buluşup, etkinliklerimizi yapıyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARI MUTLU ETMEK GÜZEL BİR DUYGU'

Usta öğretici Merve Nur Sarı, "İnternette oyuncak örme işini görüp denemek istedim. Gerçekten de yapabiliyormuşum, 1 senedir de yapıyorum. Dernekle tanıştım ve güzel projeler yaptıklarını gördüm. Ben de katıldım. Ayıcık tarifi oluşturdum ve nasıl örüleceğini herkese gösterdim. Şimdi birlikte örüyoruz. Ördüklerimizi de bayramda hastanede yatan çocuklara hediye edeceğiz. Çocukları mutlu etmek de çok güzel bir duygu. Bence herkes örebilir sadece bir adım atılmalı. Çok keyifli bir iş" dedi.

'BANA İP BİLE HEDİYE ETTİLER'

Etkinliğe katılan Deniz Pektaş ise "Normalde özel sektörde çalışıyorum ama Funda Hanım sayesinde ara ara böyle etkinliklere katılıyorum. Çocuklar için etkinlik yapılacağını duyunca tereddüt etmeden tığımı da aldım, geldim. Ortaya da güzel sonuçlar çıkıyor. Örgüye merakım var ama ilk kez ayıcık ördük. Çok zevkliymiş. İnşallah devam edeceğiz. Bazı arkadaşlarım etkinliği duyunca bana ip bile hediye etti. Ne mutlu bize" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

Dernek üyesi Kardelen Çağlar Doğan da "Funda Hanım bu derneği iyi ki kurmuş. Sıkça takip ediyorum ve sıklıkla da geliyorum. Şu an bir sosyal sorumluluk projemiz var; çocuklarımıza ayıcık örüyoruz. Mali müşavirim ve vakit buldukça geliyorum. Burada olmaktan keyifliyim. Hem rahatlıyorum hem de böyle bir projede bulunmak iyi geliyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarla güzel bir oluşum oldu. Çocuklar geleceğimiz, bizim için çok kıymetli" diye konuştu.