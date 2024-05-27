Aydın Akın, Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği Başkanlığına Aday Oldu - Son Dakika
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Yaşam

Aydın Akın, Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği Başkanlığına Aday Oldu

Aydın Akın, Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği Başkanlığına Aday Oldu

Karaevli Muhtarlığı görevini başarıyla sürdüren Aydın Akın, Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Akın, göreve gelir gelmez Tekirdağ İl Muhtarlar Derneği ve Marmara Muhtarlar Federasyonu'nu kurmayı planladığını belirtti. Projeleri arasında muhtarlar arasındaki iletişimi güçlendirmek, köy okullarını yeniden faaliyete geçirmek ve tarımın gelişimine katkıda bulunmak yer alıyor.

27.05.2024 12:02
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Ferhat Akgün/Tekirdağ

İki dönemdir Karaevli Muhtarlığı görevini başarıyla sürdüren Aydın Akın, Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği başkanlığına adaylığını açıkladı.

Akın, göreve gelir gelmez Tekirdağ İl Muhtarlar Derneğini kurup ardından Marmara Muhtarlar Federasyonunu kuracağını ifade etti.

Muhtarlar Derneği Seçimi Yapılacak

Süleymanpaşa'nın en büyük köylerinden biri olan Karaevli köyü muhtarlığını başarılı bir şekilde yürüten, bir çocuk babası 59 yaşındaki Aydın Akın, Süleymanpaşa ilçesi Muhtarlar Derneği başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Tecrübeli İsim Adaylığını Açıkladı

4 Haziran'da yapılacak seçimlerde Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği'ne aday olduğunu belirten Muhtar Aydın Akın, "Demokrasinin yapı taşlarından biri olan muhtarlık müessesesi halkın sorunlarını yerel idarecilere en hızlı ulaştıran birimdir. Vatandaşla kamu arasında önemli bir köprüdür. Toplamda 78 muhtarımızın üye olduğu Muhtarlar Derneği bu anlamda büyük önem arz etmektedir. Muhtarlarımızın hizmet kalitesini daha yukarı çekmek ve vatandaşla yerel idarecilerin arasındaki bağı güçlendirmek adına Muhtarlar Derneği'ne adayım" dedi.

Aydın Projelerini Açıkladı

Projelerini açıklayan Aydın Akın, "Seçilmem halinde ilk yapacağım iş Tekirdağ Muhtarlar Derneğini kurmak, ardından ise Marmara Muhtarlar Federasyonunu kurarak sesimizin daha gür şekilde duyulmasını sağlamaktır. Seçimden hemen sonra Muhtarlar Derneğimizi daha ulaşılabilir hale getireceğim. Sekreterya oluşturup, Muhtarlar Derneğimizi içinde konferans salonu ve sosyal aktivitelerin yapıldığı alanların olduğu modern bir yere taşıyacağım. Bu merkezimizde sık sık muhtarlarımızı bilgilendirme toplantıları yapacağım. Yine yerel yöneticilerimizle muhtarlarımızı bir araya getirip, muhtarlarımızın mahallelerindeki eksiklikleri daha iyi bir şekilde yerel yöneticilere anlatmasını sağlayacağım. Mahallelerimizdeki eksiklikleri muhtarlarımız vasıtasıyla hızlı bir şekilde öğrenip yerel yöneticilerimizle paylaşıp hizmet kalitesini artıracağım" dedi.

Köy Okulları Yeniden Hayat Bulacak

Akın, "Muhtarlarımız vasıtasıyla mahalle halkımıza ulaşıp bilgilendirme toplantıları, çiftçi eğitimleri ve kadınlarımızın eğitimi konularında derneğimizi aktif hale getireceğim. Özellikle kırsal mahallelerimizde tarımın daha sağlıklı yapılabilmesi için bazı yapısal ihtiyaçları yerel yöneticilerimizle birlikte çözeceğim. Yine büyük mahallelerimizin en büyük sorunlarından biri olan kapanan köy okulları ile alakalı geniş kapsamlı bir çalışma yürütüp, bu okullarımızın yeniden faaliyete geçmesi için projeler yürüteceğim. Güzel ilçemiz Süleymanpaşa için daha çok çalışıp daha iyi işlere imza atacağım" diye konuştu.

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Son Dakika Yaşam Aydın Akın, Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği Başkanlığına Aday Oldu - Son Dakika

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