Kaybolan Kızlarını 19 Yıldır Arayan Aile, Yapay Zeka ile Umut Arıyor - Son Dakika
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Yaşam

Kaybolan Kızlarını 19 Yıldır Arayan Aile, Yapay Zeka ile Umut Arıyor

İzmir'de 19 yıl önce piknikte kaybolan İlayda Taşçı'nın ailesi, kızlarının son halini yapay zeka ile canlandırarak sokaklarda arayışlarını sürdürüyor. Aile, umutlarını kaybetmeden çeşitli yollarla yardım istemeye devam ediyor.

16.04.2025 17:41
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İZMİR'de, 19 yıl önce ailesiyle gittiği piknikte kaybolan ve o dönem 5 yaşında olan İlayda Taşçı'nın ailesi, bugün 24 yaşında olan kızlarının son halini yapay zekayla canlandırıp arıyor. Bedriye-Saim Taşçı çifti, kızlarının fotoğraflarını duvarlara yapıştırıp, yolda karşılaştıkları kişilere gösteriyor. Saim Taşçı, "Kızımın öldüğünü düşünmüyorum. Aramaya devam ediyorum. Tek umudum ölmeden görmek" dedi.

Buca ilçesinde yaşayan Bedriye Taşçı, 9 Nisan 2006'da, kızı İlayda Taşçı'yı da alıp, akrabalarıyla Kaynaklar mevkisine pikniğe gitti. Akşama kadar vakit geçiren Bedriye Taşçı, eve dönmek üzere hazırlık yaptığı sırada, İlayda'yı göremedi. Taşçı ve o sırada yanında olan akrabaları, kendi çabalarıyla bölgeyi aradı ancak sonuç alınamadı. Taşçı, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, İlayda'nın kaybolduğu bölgeyi aradı ve gidebileceği yerleri kontrol etti. Köpeklerle piknik alanını günlerce arayan jandarma ekipleri, olay günü o bölgede bulunan 12 bin 120 kişinin cep telefonu kayıtlarını da inceledi, 214 kişi üzerinde yoğunlaşıldı. Tespit edilen şüphelilerin evleri ve iş yerleri arandı. Yüzlerce ihbarı değerlendiren jandarma, binlerce kişiyi sorguladı ancak yıllar süren çalışmadan sonuç alınamadı.

KAMERALAR DA İNCELENDİ

İlayda'nın piknik alanında top oynayan kuzeninin bir kişinin, küçük kızı otomobile zorla bindirdiğini iddia etmesi üzerine güvenlik kameralarının görüntüleri de incelendi. Ancak kameralarda da bir ize rastlanmadı. Ayrıca İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, çalıntı otomobille yakalanan M.A.A. (16) adlı şüphelinin ifadesinde, kayıp çocuğu kaçırıp, bir aileye sattıklarını, bir kadını altınları için kaçırdıktan sonra öldürüp, gömdükleri ve çok sayıda hırsızlık suçuna karıştıkları iddiası da heyecanlandırdı ancak yapılan araştırmada iddia yalan çıktı.

UMUTLU BEKLEYİŞ

Umutlarını sürdüren Bedriye ve Saim Taşçı çifti, kızlarını aramayı bırakmadı. Gelişen teknolojinin imkanlarını da kullanan çift, kaybolduğunda 5 yaşında olan İlayda Taşçı'nın son halini yapay zekayla canlandırıp eski ve yeni haliyle sokakları geziyor. Duvarlara kızının fotoğrafını yapıştıran, yolda karşılaştığı kişilere gösterip tanıyıp, tanımadığını soran Taşçı çifti, umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Kızını bulmak adına her şeyi yaptıklarını söyleyen Saim Taşçı, "2006 yılında ailecek gittiğimiz piknikte kızım kayboldu. 19 yıl oldu. Herhangi bir haber alamadık. Tek amacımız, kızımı bulmak. Gören varsa yardımcı olmasını istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sonuca kavuşturacağız" dedi.

Teknolojinin imkanlarından yararlandıklarını belirten Taşçı, "Yapay zeka yardımıyla kızımın bugünkü halinin nasıl olacağı görüntüsünü çıkarttık. Her yere asıyoruz. Tek umudumuz, İlayda'nın bizi bulması. Yaşı büyüdü. İnşallah o bizi bulacak. 19 yıl az bir zaman değil. Herkesten 1 geceliğine kendisini benim yerime koyup, bize yardım etmesini istiyorum. Elimden gelen her şeyi yaptım ama sonuca varamadık. Kızımın öldüğünü düşünmüyorum. Peşini bırakmadım. Aramaya devam ediyorum. Tek umudum ölmeden görmek" diye konuştu.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA

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Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, 3-sayfa, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kaybolan Kızlarını 19 Yıldır Arayan Aile, Yapay Zeka ile Umut Arıyor - Son Dakika

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