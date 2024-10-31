Kedi Şero, 400 km Uzaklıktan Tedaviye Götürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Kedi Şero, 400 km Uzaklıktan Tedaviye Götürüldü

Kedi Şero, 400 km Uzaklıktan Tedaviye Götürüldü

Kayseri'de düşerek yaralanan kedi Şero, sahibi tarafından Osmaniye'deki veterinerine getirildi.

31.10.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSERİ'de apartmanın 9'uncu kattan düşerek yaralanan 'Şero' isimli kedi, tedavisi için sahibi Halil Sarıkaya (62) tarafından 400 kilometre uzaklıktaki Osmaniye'ye getirildi. Kırık bölgelerinde açık yara ve enfeksiyon tespit edilen kedi, yoğun bakıma alındı.

Uzun yol otobüs şoförü Halil Sarıkaya, 26 Ekim'de 3 yıldır baktığı kedisi 'Şero'nun evde olmadığını fark etti. Komşularıyla görüşen Sarıkaya, kedisinin kısa bir süre önce, oturdukları apartmanın 9'uncu katındaki dairelerinin balkonundan düştüğünü öğrendi. Bahçeye inen Sarıkaya, yaralı kediyi yakınlardaki bir veteriner kliniğine götürdü. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve çoklu organ yetmezliği yaşadığı belirlenen kedi ameliyata alındı. Bacağına pin adı verilen tel takılan kedi, ameliyatın ardından Sarıkaya'ya teslim edildi. Bir süre sonra kedinin bacağındaki tel, kasları parçalayarak dışarı çıktı. Bu duruma çare aramak için sosyal medyada araştırma yapan Halil Sarıkaya, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala'ya ulaşarak yardım istedi. Aracıyla 400 kilometre yol kateden Sarıkaya, kedisini Laçinbala'ya teslim etti. 'Şero', yeniden bir dizi ameliyata alındı.

'2 OĞLUMDAN FARKLI GÖRMÜYORUM'

Halil Sarıkaya, "Eve geldiğimde kedimin düştüğünü fark ettim. İlk müdahalesini oradaki klinikte yaptırdım. Daha sonra bacağındaki kırık yarası, telin çıkması nedeniyle açılmaya başladı. Sosyal medyada Ali Laçinbala hocamızın videolarını ve başarılı operasyonlarını gördüm. Çok şükür, bizleri kabul etti. Kedimi çok seviyorum. İki oğlum var, 'Şero'yu onlardan farklı görmüyorum. Ona şifa bulabilmek için 400 kilometre yol katettim. İnşallah güzel günler bizi bekler" dedi.

'BU CANA ŞİFA OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise "Halil amcamız akşam saatlerinde bizleri aradı ve kedinin fotoğrafları ile bilgilerini bizlerle paylaştı. 400 kilometre uzaklıkta bulunan kediyi sırf şifa olabiliriz maksadıyla bize getirdi. Yapmış olduğumuz ilk muayenede karın bölgesinde çok ciddi bir şişkinlik fark ettik. Mesaneye sonda bağladık ve boşalttık. Lavman yaparak bağırsakları boşaltmaya çalıştık ancak karındaki şişlik bir türlü inmeyince karın boşluğunda küçük bir operasyonla içeriği tespit etmeye çalıştık. Karın içi, kedinin 4 gündür beslendiği fakat boşaltamadığı sıvı ile kaplıydı. Yoğun bakımda müşahede altına aldığımız kedimizin kırık bölgesinde de çok ciddi bir açık yara ve enfeksiyon tespit edildi. Elimizden gelen bütün destek ile bu cana şifa olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ameliyat, Osmaniye, Kayseri, Sağlık, Yaşam, Dizi, kedi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kedi Şero, 400 km Uzaklıktan Tedaviye Götürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 CHP ve DEM Parti, Esenyurt’ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor
16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:21:42. #1.12#
SON DAKİKA: Kedi Şero, 400 km Uzaklıktan Tedaviye Götürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.