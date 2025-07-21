Olay, sabah saatlerinde Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle Muhtarı Şener Baykara, yuvasında çırpınan leyleği fark edince durumu ekiplere bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce leylek yuvasından alındı. İlk müdahalede ayağına plastik kablo takılan leyleğin ayağının kırık olduğu belirlendi. Kurtarılan leylek Bodrum Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Son Dakika › Yaşam › Kırık Ayağı Olan Leylek Kurtarıldı - Son Dakika
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