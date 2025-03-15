Kıyafetlerde kullanılan derilerin hangi hayvandan üretildiğini belirtmek zorunlu oldu
Kıyafetlerde kullanılan derilerin hangi hayvandan üretildiğini belirtmek artık zorunlu hale getirildi. Bu yeni düzenleme, tüketicilerin bilinçli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamayı amaçlıyor. Artık deri ürünlerin hangi hayvan türünden elde edildiği, ürün etiketlerinde açıkça belirtilmek zorunda.
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15.03.2025 13:40:56. #7.13#
SON DAKİKA: Kıyafetlerde kullanılan derilerin hangi hayvandan üretildiğini belirtmek zorunlu oldu - Son Dakika
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