Koruma Altındaki Çocuklar Tiyatroda

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı korumasında Çocuk Evleri'nde kalan 12-13 yaşlarındaki 16 çocuk, ilk kez tiyatro oyununda rol aldı. Devlet korumasındaki çocuklar, 10 aylık bir hazırlık ve çalışmanın ardından 'Küçük Prens' oyununu Ankara'daki Şinasi Sahnesi'nde sergiledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkez Müdürlüğü (ÇEKOM) bünyesinde koruma altındaki çocuklar, hayatlarında ilk kez tiyatro oyununda rol aldı. Çocuk Evleri'nde kalan 12-13 yaşlarındaki 16 çocuk, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olan tiyatro eğitmeni Serdar Dövüşkaya öncülüğünde 'Küçük Prens' oyununu sahnelemek için çalışmaya başladı. Daha önce tiyatro tecrübesi olmayan çocuklar, 10 ay boyunca provalarını yaptıkları oyunu dün Ankara'daki Şinasi Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu. Çocuklar, gerçek dostluğun önemi, hayal gücünün gücü, sevginin sorumluluklarına dikkat çektikleri oyunda başarılı performansları ile büyük alkış aldı. Koruma altındaki çocukların performansını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çocuk hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir de izledi. Bakan Yardımcısı Yenigün, oyunun ardından sahneye çıkarak çocukları tebrik etti, çiçek verdi.

'DAHA ÖNCE TİYATROYLA KARŞILAŞMAMIŞLAR'

Serdar Dövüşkaya, ÇEKOM'dan Devlet Tiyatroları'na talep gelince eğitmenlik için gönüllü olduğunu ve 10 ay önce Valilik onayıyla çocuklarla çalışmaya başladığını söyledi. Dövüşkaya, "Çok bilinen 'Küçük Prens' kitabımızı birlikte tiyatro oyununa dönüştürdük. Oyunu özellikle seçtik; çünkü burada popüler olmasından ziyade çocuklardan yetişkinlere bir mesaj var. Bir replik var örneğin; 'Ah şu büyükler. Gerçekten çok tuhaf oluyorlar' repliği. Önemli bir mesaj. Drama çalışmasıyla çalışmalara başlamış olduk. Ancak zamanımız kısıtlı olduğu için, belirli ölçekte bir drama çalışması yaptık. Daha önce birkaç kez okulda tiyatro çalışması yapan çocuğumuz var ama onun dışında tiyatroyla karşılaşmış öğrencimiz yok" dedi.

'ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK KAZANIM OLDU'

Dövüşkaya, çalışmalar sırasında çocukların birbirini tanıdığın ve kaynaştığını da söyleyerek, "Çok güçlü bağlar kurduk bu zaman diliminde. Onların sayesinde bu ürünün çıktığını düşünüyorum. Çünkü tiyatroda grup çalışması çok önemli. Bizim en büyük kazanımlarımızdan bir tanesi grup çalışması oldu. Özgüven becerisinin artması, sosyalleşme, sorumluluk sahibi olmaları, çocuklar için büyük kazanım oldu. Aslında bu kitap dünyanın en çok satan kitaplarından biri. Çocuklar da daha önce kitap olarak okumuşlar; ama tabii ben kişisel olarak bu kitabın felsefik olduğunu da düşünüyorum. Biz biraz daha felsefesine inmeye çalıştık. Sadece bu çocuklar için değil, hayattaki herkes için. Gerçek bir dost bulmanın ne kadar zor olduğu ve bunun için ne kadar aramamız gerektiğini bu çocuklarla beraber kitabı okuduğumuzda ve analiz ettiğimizde fark ettik" diye konuştu.

'KAYGILARININ KIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Dövüşkaya, devlet koruması kapsamındaki çocuklarla ilk kez tanışma fırsatı yakaladığını da belirterek, "Tabii çok hassas bir kurum olduğu için onlarla çalışmak da çok hassas oluyor. Öğrencilerle karşılaştığımda gerçekten sanatsal olarak çok yetenekli olduklarını ve bundan da ziyade çok çok istekli olduklarını fark ettim. Öğrencilerin bu isteği ve bu yetenekleri sayesinde kendilerini keşfetmeye başladıklarını fark ettim. Tiyatro gösterisi ile onların kaygılarının kırıldığını düşünüyorum. Oyunu izlemeye gelen misafirlerimizin çoğu hayırseverler, gönüllüler ve farkındalığı yüksek olarak gelen insanlar. Bizim onlara aslında bir gönül borcu olarak sunduğumuz bu gösteride kendilerinin de aslında yapmak isteyip eyleme dökemedikleri ya da çekimser kaldıkları faaliyetleri çocuklarla beraber çocuklar üzerinden birlikte yapabileceklerini göstermek, bunu ispatlamak için buradayız" dedi.