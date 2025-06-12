Kötü Koku Veren Evden 4 Kamyon Çöp Çıktı - Son Dakika
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Yaşam

Kötü Koku Veren Evden 4 Kamyon Çöp Çıktı

Kötü Koku Veren Evden 4 Kamyon Çöp Çıktı
12.06.2025 21:59
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Aydın'da bir evden 4 kamyon çöp, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıkarıldı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde kötü koku gelen bir evden 4 kamyon çöp, 12 kedi ile 3 kaplumbağa çıktı.

Orta Mahalle 209 Sokak'ta yaşayan A.D.'ye ait evden gelen kötü koku üzerine, vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen Efeler Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Ekiplerin evde yaptığı çalışmada, 4 kamyon çöp çıkarıldı. Ayrıca, çöplerin içinden 12 kedi ve 3 kaplumbağa bulundu. Kedileri, Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç sahiplenirken, kaplumbağalar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Anne A.D. ve oğlu E.D. ifadeleri alınmak üzere ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 ay önce de aynı evden 1'i ölü olmak üzere 17 kedi ile 3 köpek çıkardıklarını ifade etti. Jale Koç, "Yine buradayız. Şu an içeriye girmekte zorlanıyoruz. Hayvanların sağlığını ciddi derecede riske attığı kadar insan sağlığını da çok ciddi derecede etkiliyor. Endişe edilecek şekilde görüntüler var içeride. Bu kişilerin bir an önce tedavi olması gerekiyor. Bununla ilgili yetkili kuruluşlara da başvurumuzu yaptık. 7- 8 ay sonra yine aynı manzaralarla karşılaşacağız. İçeride 10'dan fazla kedi var. Çıkarabildiğimiz kadarını çıkardık. 2 tane de kaplumbağa çıkardık evden. Kaplumbağaları Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri teslim aldı. Sağlık durumlarına bakıldıktan sonra doğaya salınacaklar" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Kötü Koku Veren Evden 4 Kamyon Çöp Çıktı - Son Dakika

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