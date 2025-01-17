Kral Charles\'ın tuvaletleri, \'\'Yılın Tuvaleti Ödülleri\'\'nde ikincilik elde etti

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Sandringham Sarayı'ndaki kraliyet tuvaletleri, jüri tarafından büyük beğeni topladı ve "etkileyici faktöre" sahip olduğu belirtildi. Tuvaletler, en üst seviye olan "elmas" derecesini kıl payı kaçırarak "platin artı" derecesine layık görüldü.

The Sun gazetesine konuşan yarışma kaynakları, Kral Charles'ın yarışmayla ilgilendiğini ve Norfolk'taki malikaneyi ilk kez yarışmaya katılmaya teşvik ettiğini belirtti.

Çarşamba gecesi West Midlands'taki Solihull'da düzenlenen ödül töreninde, Sandringham'ın tuvalet teknisyeni Ann Bleser'in çalışmaları büyük takdir topladı.

Yarışmanın yöneticisi Jane Kibble, "Tuvaletlerin sadece yüzde ikisi 'elmas' derecesi alabiliyor ve Sandringham buna çok yaklaştı. Katıldılar ve bu seviyeye ulaşmak için nelere ihtiyaçları olduğu kendilerine bildirildi. Malikane ekibi ödevini iyi yapmış; alçak seviyeli lavabolar, alçak seviyeli tuvaletler ve bitkiler gibi kriterleri başarıyla yerine getirmişler. Kesinlikle etkileyici bir görünüme sahipti" dedi.

Her yıl düzenlenen yarışmada müfettişler, tuvaletleri 100 farklı kritere göre değerlendiriyor. Bu yıl 1,800 katılımcı arasından Sandringham dahil 425 tesis "platin artı" derecesi aldı.

Yarışmanın genel birincisi ise İskoçya'nın West Lothian bölgesindeki The Centre alışveriş merkezi oldu. Kibble, "Değerlendirme kullanıcı perspektifinden yapılıyor" diye ekledi.

Sandringham'ın tuvaletleri daha önce de çevrimiçi yorumlarda övgü almıştı. Tina Hornagold, "Kızım bu tuvaletleri kullanırken kendini kraliyet ailesi gibi hissettiğini söyledi, çünkü çok şık" diye yazmıştı. Alison Jackson ise "Muhteşem - hayatımda fotoğrafını çektiğim tek tuvalet! Gerçekten çok güzel" yorumunda bulunmuştu.