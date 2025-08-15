Leyleklerin Göç Yolculuğu Başladı - Son Dakika
Yaşam

Leyleklerin Göç Yolculuğu Başladı

15.08.2025 16:49
Bursa'da Yaren Leylek'in yavrularından ikisi göç yolculuğuna çıktı, Mısır ve Batı Şeria'ya ulaştı.

BURSA'da balıkçı Adem Yılmaz (69) ile dostlukları filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne 14'üncü kez gelen Yaren Leylek ile eşi Nazlı'nın bu yıl yumurtadan çıkan 4 yavrusundan 2'si göç yolculuğuna başladı. Uydu vericileri sayesinde adım adım izlenen yavrulardan ilki 2 bin 300 kilometre uçarak Mısır'a ulaşırken, diğeri ise bin 510 kilometre yol alarak Batı Şeria'ya vardı.

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile dostlukları filme konu olan Yaren Leylek ile eşi Nazlı'nın yuvalarında büyüyen 4 yavrusundan 2'sine haziran ayında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından halka, iki yavruya da uydu vericisi takılarak göç yolculukları takibe alındı. 29 Temmuz'da yuvadan ayrılarak yola çıkan ilk yavru, 2 bin 300 kilometre uçarak Mısır'a ulaştı. 3 Ağustos'ta göç yolculuğuna başlayan diğer yavru ise bin 510 kilometre yol alarak Batı Şeria'ya ulaştı.

MİLLİ PARKLAR SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yaren Leylek ve eşi Nazlı'nın 2 yavrusunun göç yolculuğuna başlamasının ardından kullandıkları güzergahı ve varış noktalarını gösteren haritayı resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Güncel göç haritası ve bilgiler, "Ülkemizin simge leyleği Yaren'in bu yıl dünyaya gelen 4 yavrusundan 2'si, üzerlerindeki uydu vericileri sayesinde artık adım adım izleniyor. ve güzel haber: ikisi de yuvadan ayrıldı. 29 Temmuz'da yola çıkan ilk yavru, 2 bin 300 kilometre uçarak Mısır'a ulaştı. 3 Ağustos'ta kanat çırpan kardeşi ise bin 510 kilometre yol alarak Batı Şeria'ya vardı. Bu sadece bir göç değil, aynı zamanda doğayı anlama ve koruma yolculuğu" notuyla paylaşıldı.

Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ--Kamera: KARACABEY (Bursa),

Kaynak: DHA

Batı Şeria, Hayvanlar, Göçmenler, Güncel, Mısır, Bursa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

15:46
16:44
