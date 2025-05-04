Manisa Lalesi Açtı, Cezası 557 Bin TL - Son Dakika
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Yaşam

Manisa Lalesi Açtı, Cezası 557 Bin TL

Manisa Lalesi Açtı, Cezası 557 Bin TL

Spil Dağı'nda 10 gün süren Manisa lalesi açtı. Koparanlar için ceza bu yıl 557 bin 212 TL.

04.05.2025 09:55
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MANİSA Spil Dağı Milli Parkı'nda senede bir kez açan ve sadece 10 gün boyunca canlı kalabilen Manisa Lalesi, çiçek açtı. Doğaseverler laleleri görebilmek için Spil'e çıkarken, bitkiyi koparmanın cezası bu yıl 557 bin 212 TL oldu.

Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla görenleri hayran bırakan Spil Dağı Milli Parkı'nda sadece 10 gün boyunca canlı kalabilen Manisa lalesi (Tulipa orphanidea), çiçek açtı. Senede bir kez nisanın son haftası ya da mayıs ayının ilk haftasında hava durumuna göre açan baharın müjdecisi laleler doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Doğaseverler, laleleri canlı görebilmek için Spil'e çıkarken, doğa fotoğrafçıları da bol bol fotoğraf çekiyor.

'YARIŞMALARA KATILIYORUM'

Manisa lalesini görebilmek için Spil'e çıkan gazeteci ve doğa fotoğrafçısı Ali Gözen (26), "Manisa'nın simgesi laleler, her nisan ayının son haftası ile mayıs ayının ilk haftasında çiçek açar. Her yıl bu tarihlerde Spil'e gelerek, laleleri fotoğraflarım. Çektiğim Manisa lalesi fotoğrafları ile yarışmalara katılırım. Cezası çok büyük değil, caydırıcı olması açısından cezaların daha da arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Simge haline gelen Manisa lalesine sahip çıkılması ve koparmak yerine aksine yaşatılması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Öte yandan Çevre Kanunu'na göre geçen yıl 387 bin 142 TL olan Manisa lalesini koparmanın cezası bu yıl ise 557 bin 212 TL oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Manisa Lalesi Açtı, Cezası 557 Bin TL - Son Dakika

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