Mantar toplarken göktaşı buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Mantar toplarken göktaşı buldu

Mantar toplarken göktaşı buldu
09.10.2025 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde mantar toplamak için ormana giden Şenol Diktepe, yerde bulduğu farklı yapıdaki taşın göktaşı olduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadı.

Karabük Eskipazar'a bağlı Haslı köyü Yaplan Mahallesi'nde mantar toplamak için ormanlık alana çıkan Şenol Diktepe, dinlendiği sırada çevredeki taşlar arasında rengi ve yapısıyla dikkat çeken bir taş fark etti.

Diğerlerinden daha ağır olan taşı alan Diktepe, Karabük Üniversitesi'ne götürerek uzmanlara inceletti. Üniversitede görevli bir profesörün yaptığı analizde, yaklaşık 250 gram ağırlığındaki taşın göktaşı olduğu tespit edildi. Göktaşı bulmanın sevincini yaşayan Diktepe, "Yanımda dikkatimi çeken bir taş vardı. Diğerlerinden çok farklıydı ve oldukça ağırdı. Merak edip yanıma aldım. Hocamız incelediğinde meteor taşı olduğunu söyleyince çok sevindik. Şükürler olsun taşımızı bulduk" dedi.

"GÖKTAŞINI MERAKLISINA VEREBİLİRİM"

Taşın içindeki metallere dair detaylı analiz yapılması gerektiğini belirten Diktepe, köylerinin 1700 rakımda olduğunu ve göktaşlarının genellikle yüksek alanlara düştüğünü söyledi. Diktepe, göktaşını meraklısına verebileceğini de belirtti.

"GÖZÜM ARTIK HEP TAŞLARDA"

Göktaşı haberinin yayılmaması için ilk etapta sadece yakın çevresiyle paylaştığını ifade eden Diktepe, köyde gereksiz kalabalık oluşmasını istemediğini belirterek, "Böyle durumlarda onlarca kişi ormana girip çevreye zarar verebiliyor. Bu yüzden ilk başta paylaşmadım. Göktaşı keşfinden sonra doğaya bakışım da değişti. Köyüme her geldiğimde gözüm artık hep taşlarda. Altına üstüne bakmadan duramıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Mantar toplarken göktaşı buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşim intihar etti“ diyen kocayı çelişkili ifadeleri ele verdi "Eşim intihar etti" diyen kocayı çelişkili ifadeleri ele verdi
Şehidin hatırası ikinci kez hedef alındı Şehidin hatırası ikinci kez hedef alındı
Kentteki su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Adeta ’yağmurlu havada size su yok’ dendi Kentteki su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Adeta 'yağmurlu havada size su yok' dendi
Öğrenciler dersteyken fırtına nedeniyle okulların çatısı uçtu Eğitime 2 gün ara verildi Öğrenciler dersteyken fırtına nedeniyle okulların çatısı uçtu! Eğitime 2 gün ara verildi
Timsah, nehirde yıkanan kadını suya çekerek ölürdü Timsah, nehirde yıkanan kadını suya çekerek ölürdü
Zabıta amirliği önünde tekmeli yumruklu kavga Zabıta amirliği önünde tekmeli yumruklu kavga

13:43
İstanbul’da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
13:26
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’den ayrılıyor
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor
13:06
Bazılarının adını belki de ilk kez duyacaksınız İşte Gazze’de ateşkesi istemeyen 10 ülke
Bazılarının adını belki de ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke
12:58
Ateşkes haberini alan Filistinliler şükür secdesi yaptı
Ateşkes haberini alan Filistinliler şükür secdesi yaptı
12:10
Kürsüde peruğunu çıkaran CHP’li Nurten Yontar kanseri yendiğini duyurdu
Kürsüde peruğunu çıkaran CHP'li Nurten Yontar kanseri yendiğini duyurdu
12:09
Gazze’de ateşkes yürürlüğe girdi
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2025 13:59:11. #7.11#
SON DAKİKA: Mantar toplarken göktaşı buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.