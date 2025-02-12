Mason localarının, gizemli ritüelleri ve toplantıları ilk kez ifşa edildi - Son Dakika
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Yaşam

Mason localarının, gizemli ritüelleri ve toplantıları ilk kez ifşa edildi

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Mason locaları, sosyal medya üzerinden gizemli ritüellerini ve toplantılarını açıklamaya başladı. Yüzyıllardır İngiliz toplumunun en saygın isimlerini bir arada tutan bu örgütler, genellikle gizlilikle anılırken, artık sosyal medya aracılığıyla kapılarını aralıyorlar.

12.02.2025 15:29  Güncelleme: 15:38
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Ultra gizli örgütün üyeleri özel el sıkışmalarını ve gizemli toplantılarında neler olduğunu açıkladı.

Yüzyıllardır İngiliz toplumunun krallardan devlet adamlarına, yazarlardan kâşiflere kadar en saygın isimlerini bir arada tutan Mason locaları, artık sosyal medya üzerinden kapılarını aralıyor.

Mason localarının gizemli ritüelleri ve gizli toplantılarında gerçekte neler yaptıkları hakkındaki sorular, birçok kişinin en kötü söylentilere inanmasına yol açmıştı. Bu nedenle bazı mason locaları, görkemli merkezlerinin kapalı kapıları ardında neler olduğunu açıklamak için sosyal medyaya yöneldi.

Londra Masonları'nın TikTok hesabında paylaşılan bir videoda, üyelerin ünlü özel el sıkışmasının "gizli, gizemli bir şey" olmadığı, bunun yerine "güven, birlik ve kardeşlik değerlerini" temsil eden "tamamen törensel" bir hareket olduğu belirtiliyor.

Genç Masonlar için kurulan bir kulübün paylaştığı başka bir videoda, örgütün "Dört Temel Erdemi"nin klasik felsefede de bulunan "İtidal, Cesaret, Basiret ve Adalet" olduğu açıklanıyor.

Londra merkezli Connaught Kulübü'nün "medya sekreteri", bir videoda Masonluğun bir din olmadığını, bunun yerine inançla "yan yana" olmak üzere tasarlandığını açıklıyor.

Diğer videolar izleyicileri locaların ve törenlerin içine götürüyor. Bunlardan birinde, Merkez Londra'daki Mason Salonu'nda üyelerin terfi ettiği "yetki devri" süreci gösteriliyor.

Ayrıca birçok "mizah videosu" da var. Bunlardan birinde dans eden bir kadın gösterilerek "Noel Yemeği için sadece birkaç bilet kalmışken, biletinizi aylar önce almış olmanın verdiği his" yazısı görülüyor.

Connaught Kulübü üyelerinin şatafatlı akşam yemeklerine, kayak gezilerine ve coşkulu Noel partilerine katıldıkları görülüyor.

Mason localarının, gizemli ritüelleri ve toplantıları ilk kez ifşa edildi
Mason localarının, gizemli ritüelleri ve toplantıları ilk kez ifşa edildi
Mason localarının, gizemli ritüelleri ve toplantıları ilk kez ifşa edildi
Mason localarının, gizemli ritüelleri ve toplantıları ilk kez ifşa edildi
Mason localarının, gizemli ritüelleri ve toplantıları ilk kez ifşa edildi

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Son Dakika Yaşam Mason localarının, gizemli ritüelleri ve toplantıları ilk kez ifşa edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mustafa aykanat:
    Görülmesi gereken kadarını gösterirler. Sende neklamını yapıyorsun son dakika 26 0 Yanıtla
  • Ahmet null:
    canları cehenneme 21 0 Yanıtla
  • İsmail Katı:
    en sayğın mı 12 0 Yanıtla
  • Bud clifford:
    galiba allah yok 2 boynuzlu tanrı var ve dinler yalan masonlar bunu biliyor ve islam dinini masonlar yönetiyor mason örgüt dünyanın diyanet işleri başkanlığı masonlar şu an türkiyede 50 bin maaş alıp geçinemiyoruz diyen memurlar ve sarı kulalı işçileri galeyana getirerek ekonomi kötü algısı yaratıyorlar 0 1 Yanıtla
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