MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti - Son Dakika
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Yaşam

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti

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MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Beril, Ayşe, Akın, Nevzat, Kaan, Erim ve Hakan arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden isim Beril oldu.

16.09.2024 08:21
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Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Eleme kalan Beril, Ayşe, Akın, Nevzat, Kaan, Erim ve Hakan arasında kıyasıya mücadele yaşandı.

ERİM VE BERİL SON İKİYE KALDI

Yarışmacılar ilk turda üzüm kullanarak yaratıcı ve lezzetli yemekler yaptı. İlk turda elemeden kurtulan isimler Ayşe, Kaan ve Akın oldu. İkinci tura kalan Hakan, Erim, Beril ve Nevzat da ikinci tura kalarak Danilo Zanna'nın imza yemeği Ricciola'yı yapmaya çalıştı. Erim ile son ikiye kalan Beril, MasterChef hayallerine veda etti.

BERİL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Elendiği için gözyaşlarına hakim olamayan Beril, "Ben gelirken ilk turu geçeyim yeterli, düelloyu geçeyim yeterli diyordum. Buraya kadar gelmek bile benim için çok değerli. Size ve ekibe çok teşekkür ederim. Benin mentalimle ilgiliydi... Hayırlısı olduğunu düşünüyorum çünkü kendime zarar verecektim. Sizi tanıdığım için çok mutluyum" dedi.

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
MasterChef Türkiye\'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti

MasterChef, Televizyon, Türkiye, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz:
    bize ne bundan 10 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok Önemli Vahh Vah 6 1 Yanıtla
  • UnDrGLsN:
    Ne olur kendine zarar verme yoksa yaşayamam ben! 2 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Ya Acun İlıcanın televizyon programlarının haber niteliğimi var?Haber yapıyorsunuz... 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti - Son Dakika
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