Meryem Ana Kilisesi'nde Ayin Düzenlendi - Son Dakika
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Yaşam

Meryem Ana Kilisesi'nde Ayin Düzenlendi

Meryem Ana Kilisesi\'nde Ayin Düzenlendi

Mardin'in Midyat ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen ayinde Süryaniler, Meryem Ana'yı andı. Metropolit Samuel Aktaş'ın yönettiği ayinde İncil'den ayetler ile ilahiler okundu, dualar edildi, tütsüler yakıldı.

15.08.2024 13:56
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MARDİN'in Midyat ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen ayinde Süryaniler, Meryem Ana'yı andı. Metropolit Samuel Aktaş'ın yönettiği ayinde İncil'den ayetler ile ilahiler okundu, dualar edildi, tütsüler yakıldı. Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, "Duamız; insanlık, ülkemiz, zülüm altında yaşayan kardeşlerimiz içindir. İster Filistin'de, olsun isterse başka yerde olsun, bu zulümden kurtulmaları onlar için dualar yapıyoruz" dedi.

Hazreti İsa'nın doğumunun ardından inşa edilen ve dünyanın en eski kiliselerden biri olduğuna inanılan Midyat ilçesine bağlı Anıtlı köyündeki Meryem Ana Kilisesi'nde, Meryem Ana için anma ayini düzenlendi. Süryaniler, miladi takvime göre Meryem Ana'nın yerden göğe intikal ettiğine inandıkları 15 Ağustos'ta bir araya geldi. 'Akşamdan sabaha ibadet bayramı' anlamına gelen Şahro Günü'nde kilisede toplanan Süryaniler, Meryem Ana'yı andı.

2 BİN YILLIK GELENEK

2 bin yıllık geleneğe ev sahipliği yapan kilisedeki ayine, Tur Abdin bölgesinin en büyük ruhani lideri Metropolit Samuel Aktaş, Süryani din adamları, Almanya, Belçika, İsveç, İsviçre, Avusturya, Hollanda'nın yanı sıra Midyat ilçesi ile bağlı köylerinde yaşayan Süryaniler katıldı. Metropolit Samuel Aktaş'ın yönettiği ayinde İncil'den ayetler ile ilahiler okundu, dualar edildi, tütsüler yakıldı. Ayine katılanlara ayrıca kilise tarafından hazırlanan yemek ikram edildi. Yemekten sonra kimileri gün ağarıncaya kadar İncil'den ayetler okudu, kimileri de dua ederek vakit geçirdi. Anma ayininden önce 5 gün boyunca Süryaniler, hayvansal hiçbir gıdayı yemeyip, oruç tutacak.

'BİZİM 15 AĞUSTOS, KUTSAL BİR GÜNDÜR'

Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, "2 bin yıldan beridir süren, Süryanilerin, Hristiyanların en eski anmalarından bir tanesidir. Bizim için 15 Ağustos, kutsal bir gündür. Bölgede en eski Meryem Ana adına yapılmış kilisede toplandık, dualarımızı yapıyoruz. Hem yurt içinden hem bölgeden hem de yurt dışından gelen bir sürü insanlarımız vardır. Burada hep beraber ettiğimiz duamız; insanlık, ülkemiz, zülüm altında yaşayan kardeşlerimiz içindir. İster Filistin'de, olsun isterse başka yerde olsun, bu zulümden kurtulmaları onlar için dualar yapıyoruz. Dualarımız bizi yönetenlere, Cumhurbaşkanımıza, diğer yetkileredir. Allah onlara güç kuvvet versin ki ülkemizi barış ve huzur içerisinde yönetsinler" dedi.

'ÇOK COŞKULU BİR GÜNDÜR'

Anıtlı köyü muhtarı Habib Doğan da "2 bin yıllık bir gelenektir; bizim bu yörede yaşatılan Meryem Ana anma günü. Gördüğünüz gibi çevremizdeki, Mardin, Midyat ve çevre köylerinden katılımın yoğun olduğu, hatta yurt dışından yine Süryani insanlarımızın, vatandaşlarımızın yaz aylarında tatil amacıyla bu yörede oldukları için onlar da aynı zamanda bizimle katılıyorlar bu önemli güne. Çok coşkulu bir gündür. Aynı zamanda manevi olarak da insanların çok önem verdiği bir gündür. Bugünü de hep beraber bu şekilde coşkuyla, sevgiyle, kardeşçe burada bir günü kutluyoruz" diye konuştu.

46 yıldır İsveç'te yaşayan Süleyman Debasso, "Avrupa'dayım, 46 sene oldu ve her sene buraya geliyoruz. Buranın yerlisiyiz, buranın yabancısı değiliz. Onun için her sene buraya geliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Meryem Ana Kilisesi'nde Ayin Düzenlendi - Son Dakika

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