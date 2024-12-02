Milyoner'de sürpriz yarışmacı! Dikkatli izleyiciler kim olduğunu hemen fark etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Milyoner'de sürpriz yarışmacı! Dikkatli izleyiciler kim olduğunu hemen fark etti

Geniş Video İzle

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı ve Aramızda Kalsın'ın Yaren'i olarak tanınan Melis Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'de ortaya çıktı. Oyunculuğu bırakma kararı alan Melis Mutluç'un son hali gündemde.

02.12.2024 10:25  Güncelleme: 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan karakterine hayat veren çocuk oyunculardan Melis Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'de ortaya çıktı. Ortaokul yıllarında oyunculuk hayatına son verdiğini ifade eden Melis Mutluç, "Sınava çalışırken bıraktım oyunculuğu" dedi.

300 BİN TL'LİK SORUYA KADAR GELDİ

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında başarılı bir performans sergileyerek 300 bin TL'lik soruya kadar geldi. Ancak 300 bin TL'lik tarih sorusuna yanıt vermek istemeyen Mutluç, yarışmadan çekilerek 200 bin TL'nin sahibi oldu.

DOKTOR OLACAK

Başarılı bir öğrencilik hayatı geçiren Melis Mutluç, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Sosyal medyayı neredeyse hiç kullanmayan Mutluç, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olarak hayatına devam ediyor.

Milyoner\'de sürpriz yarışmacı! Dikkatli izleyiciler kim olduğunu hemen fark etti

Aramızda Kalsın, Mihrimah Sultan, Muhteşem Yüzyıl, Kültür Sanat, Son Hali, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Milyoner'de sürpriz yarışmacı! Dikkatli izleyiciler kim olduğunu hemen fark etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Jesus Yıldız:
    Başarılı bir genç Allah yolunu açık etsin 27 1 Yanıtla
  • Taner Koç:
    Helal olsun yolun açık olsun 18 1 Yanıtla
  • Berat null:
    evet oyunculuk bir meslek değildir doğru söylüyorlar meslek kavramı bam başka insanların sorunlarını çözebilirsen bir meslek sahibi olursun gerisi hikaye 4 1 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    40 yıl kalsa kim olduğunu anlamazdım. 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hayatımda ilk kez gördüm haci 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Atatürk’ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ’lü profesörü dolandırdılar Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar
10:20 Irak’taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye’ye girdi Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi
10:13 Esad’ın Erdoğan’ın uzattığı eli tutması an meselesi Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi
10:10 MİT’ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat’a operasyon Terör örgütü PKK’nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
16:10 TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak
16:00 Trabzonspor’dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler Trabzonspor'dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 11:41:58. #1.11#
SON DAKİKA: Milyoner'de sürpriz yarışmacı! Dikkatli izleyiciler kim olduğunu hemen fark etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.