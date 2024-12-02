Milyoner\'de sürpriz yarışmacı! Dikkatli izleyiciler kim olduğunu hemen fark etti

Yaşam

Bir döneme damga vuran ve izlenme rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan karakterine hayat veren çocuk oyunculardan Melis Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'de ortaya çıktı. Ortaokul yıllarında oyunculuk hayatına son verdiğini ifade eden Melis Mutluç, "Sınava çalışırken bıraktım oyunculuğu" dedi.

300 BİN TL'LİK SORUYA KADAR GELDİ

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında başarılı bir performans sergileyerek 300 bin TL'lik soruya kadar geldi. Ancak 300 bin TL'lik tarih sorusuna yanıt vermek istemeyen Mutluç, yarışmadan çekilerek 200 bin TL'nin sahibi oldu.

DOKTOR OLACAK

Başarılı bir öğrencilik hayatı geçiren Melis Mutluç, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Sosyal medyayı neredeyse hiç kullanmayan Mutluç, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olarak hayatına devam ediyor.