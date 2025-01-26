Miraç Kandili\'nde Camilerde Mevlit Programları Düzenlendi

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Baran AKKAYA/ İSTANBUL'da Miraç Kandili nedeniyle yatsı namazı öncesinde camilerde mevlit okundu. Eyüpsultan ve Ayasofya camilerine giden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

Miraç Kandili dolayısıyla Eyüpsultan ve Ayasofya camilerinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Eyüpsultan'da camiyi ziyaret etmek isteyenler cami çevresinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Eyüpsultan ve Ayasofya camilerinde düzenlenen Mevlid Kandili programlarında Miraç kandilinin dinimizdeki önemi anlatılarak kaside ve ilahiler okundu. Yatsı namazının kılınmasının ardından programlar dua ile sona erdi. Program sonrasında bazı vatandaşlar Eyüp Sultan Türbesi'ne giderek dua okudu.