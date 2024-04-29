Müge Anlı 15 yaşındaki Kaan'ı arıyor! Saçından bıyık yaparak sevgilisi zannettiği Farah Zeynep Abdullah'ı arıyor - Son Dakika
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Yaşam

Müge Anlı 15 yaşındaki Kaan'ı arıyor! Saçından bıyık yaparak sevgilisi zannettiği Farah Zeynep Abdullah'ı arıyor

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Saçını keserek kendine bıyık yapan 15 yaşındaki Kaan Çam, günlerdir Müge Anlı'nın programında aranıyor. Çam'ın evden kaçtıktan sonra Farah Zeynep Abdullah ile sevgili olduğunu söylediği ve oyuncuyu bulmak için Nişantaşı ile Şişli'de gezdiği ortaya çıktı.

29.04.2024 14:35  Güncelleme: 14:40
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllar durgunluk veren bir olay işlenmeye başladı. Programa katılan aile, 15 yaşındaki oğulları Kaan Çam'ın evden kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Aranan Çam'ın kendisini Farah Zeynep Abdullah ile sevgili zannettiği ve her yerde onu aradığı öğrenildi.

"KIZ ARKADAŞIM DİYEREK FARAH ZEYNEP ABDULLAH'I GÖSTERDİ"

Oğullarının Müslüm Gürses hayranı olduğunu söyleyen aile, sanatçıya benzemek için de saçını keserek kendisine bıyık yaptığını söyledi. 8 gündür aranan Kaan Çam'ın sevgilisini bulmak için Bursa'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi. Kaan'ı gören bir görgü tanığı canlı yayına bağlanarak çocuğun Nişantaşı, Şişli ve Beşiktaş bölgelerinde gezerek kendisini oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi olarak tanıttığını belirtti. Kaan'ın akıl sağlığından şüphe ettiğini belirten görgü tanığı "Sakalını beyaza boyamış, bize Farah Zeynep Abdullah'ı gösterince kamera şakası yaptığını zannettik. 'Kız arkadaşım buralardan geçmiş' dedi" ifadelerini kullandı. Sokaklarda gezerek Farah Zeynep Abdullah'ı arayan Kaan ise henüz bulunamadı.

Canlı yayında Farah Zeynep Abdullah'a seslenen Müge Anlı, "Sanırım Farah'ın oynadığı Bergen filminden etkilenmiş. Çok dikkatli ol" uyarısında bulundu.

Müge Anlı 15 yaşındaki Kaan'ı arıyor! Saçından bıyık yaparak sevgilisi zannettiği Farah Zeynep Abdullah'ı arıyor

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Son Dakika Yaşam Müge Anlı 15 yaşındaki Kaan'ı arıyor! Saçından bıyık yaparak sevgilisi zannettiği Farah Zeynep Abdullah'ı arıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müge Anlı 15 yaşındaki Kaan'ı arıyor! Saçından bıyık yaparak sevgilisi zannettiği Farah Zeynep Abdullah'ı arıyor - Son Dakika
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