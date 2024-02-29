Müge Anlı, Kazım Şehirali\'ye yapılanları görünce mest oldu: Keşke benim de o ilçede evim olsa

Yaşam

11 firma bir olup sinsi oyunu devreye sokmuş, hem de seçime 1 ay kala

Ne İmamoğlu ne de Kurum! İşte en büyük çıkışı yapan isim

Yetiştirme yurdunda büyüyen ve 16 yaşından bu yana ayakkabı bağcığı satarak geçimini sağlayan Kazım Şehirali'nin hayatı Tuzla Belediyesi'nin sihirli dokunuşuyla değişti.

Geçtiğimiz yıllarda ailesini bulmak için Müge Anlı'nın programına başvuran Kazım Şehirali'nin dokunaklı hayat hikayesi büyük yankı uyandırmıştı. Hayatın bütün zorluklarına tek başına göğüs geren Kazım Şehirali'nin barakadan bozma bir evde kaldığı görülmüş ve internet ortamında Şehirali için yardım kampanyaları başlatılmıştı. Ancak Tuzla Belediyesi, sessiz sedasız devreye girerek Kazım'a ev, eşya ve iş vererek hayatını kolaylaştırması için her türlü desteği verdi.

"KEŞKE BİZİM DE ORADA EVİMİZ OLSA"

Bugün ekibini Tuzla'ya göndererek Kazım Şehirali'nin değişen hayatını ekran başındakilere aktaran Müge Anlı, Tuzla Belediyesi'nin verdiği destekleri görünce adeta mest oldu. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya övgüler dizen Anlı, "Biz de Tuzla'ya taşınalım. Keşke bizim de orada evimiz olsa" diyerek hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

EŞYALARI DEĞİŞECEK

Müge Anlı'nın ekibiyle birlikte Kazım Şehirali'ni ziyaret edenler arasında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da vardı. Kazım'a her zaman destek olduk, "7 yıl uzun bir süre... Eşyalarını değiştireceğiz. Yaklaşık Kazım gibi 3 bine yakın ailemiz, 600'e yakın evimiz var. Oralarında temizliğini yapıyoruz" dedi.