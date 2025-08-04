Muhtarı isyan ettiren olay! Çareyi cami hoparlöründen anons yapmakta buldu

Sivas merkeze bağlı Sarıyar Köyü'nde yazlıkçı nüfusun artmasıyla birlikte su sıkıntısı baş gösterdi. Köy muhtarı, cami hoparlöründen yaptığı anonsla hem köy halkına hem de şehir dışından gelen misafirlere seslendi.

"SALATALIĞI, DOMATESİ YİYİP..."

Ses tonundan oldukça öfkeli olduğu anlaşılan muhtar, "İstanbul'dan, Ankara'dan geliyorsunuz. Burada duruyorsunuz, kullanıyorsunuz. Salatalığı, domatesi yiyorsunuz ondan sonra kaçıyorsunuz. 24 saat motor çalışıyor, bu köye su yetmiyor" diyerek vatandaşları uyardı.

"MUHTAR BİRAZ FAZLA GERİLMİŞ"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Adam haklıdoğru söylüyor", "Muhtar biraz fazla gerilmiş", "Domates, salatalık hassasiyeti önemli", "Önce can sonra canan demiş muhtar" şeklinde yorumlar yapıldı.