Mustafa Keser\'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı

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Katıldığı bir davette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan usta sanatçı Mustafa Keser, öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve yapılan detaylı tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğunu söyledi.

EŞİ DE KANSER

Eşinin de kanser tedavisi gördüğünü ifade eden Mustafa Keser, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" ifadelerine yer verdi.