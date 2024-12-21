Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı - Son Dakika
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Yaşam

Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı

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79 yaşındaki usta sanatçı Mustafa Keser, öksürük şikayetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi. Eşi de kanser tedavisi gören ünlü sanatçı, "Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" dedi.

21.12.2024 09:54  Güncelleme: 10:05
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Katıldığı bir davette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan usta sanatçı Mustafa Keser, öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve yapılan detaylı tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğunu söyledi.

Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı

EŞİ DE KANSER

Eşinin de kanser tedavisi gördüğünü ifade eden Mustafa Keser, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" ifadelerine yer verdi.

Mustafa Keser\'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı

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Son Dakika Yaşam Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • HÜSEYİN DALCI:
    Allah şifalar versin. 42 1 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Kendisine ve eşine rabbim acil şifalar versin! Çok kıymetli bi sanatçımız, Türk musikisinin kıymetli bir büyüğü 20 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Rabbim yardımcınız olsun. 18 0 Yanıtla
  • Murat Gülcimen:
    abim allahım yardımcınız olsun 16 0 Yanıtla
  • Nazife:
    Allah Acil sifalar versin büyük geçmiş olsun 10 0 Yanıtla
  • Ramo:
    ALLAH acil şifalar versin 5 0 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    öksürük şikayeti ise gırtlak kanseri büyük ihtimalle Allah acil şifalar versin 1 0 Yanıtla
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