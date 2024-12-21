Katıldığı bir davette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan usta sanatçı Mustafa Keser, öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve yapılan detaylı tetkikler sonrasında kanser teşhisi konulduğunu söyledi.
Eşinin de kanser tedavisi gördüğünü ifade eden Mustafa Keser, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Yaşam › Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı - Son Dakika
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