Nemrut'ta Bozayılar Gölde Yüzdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Nemrut'ta Bozayılar Gölde Yüzdü

Nemrut\'ta Bozayılar Gölde Yüzdü
20.08.2025 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cihan Önen, Nemrut Krater Gölü'nde bozayı yoğunluğu konusunda uyarılarda bulundu.

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderasında yaşamlarını sürdüren bozayıların Nemrut Krater Gölü'nde yüzdükleri anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, göl civarında ayı yoğunluğunun arttığını belirterek vatandaşları uyardı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' bulunan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nde bozayılar, buz gibi suda yüzerken görüntülendi. Doğaseverler, Nemrut'un yalnızca eşsiz manzarasıyla değil, aynı zamanda yaban hayatıyla da büyük bir zenginlik sunduğunu belirterek, bu anların doğanın en güzel sürprizlerinden biri olduğunu ifade etti.

Doğa ve uzay gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, son günlerde Nemrut Krater Gölü civarında bozayı yoğunluğunun arttığını belirterek vatandaşları uyardı. Bir anne ayı ve iki yavrusunun, insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda dolaştığını belirten Önen, ziyaretçilerin bir kısmının ayıları elle beslediğini ve onlarla selfie yaptığını söyledi. Önen, "Bu tür karşılaşmalar hem insanlar hem de ayılar için risk oluşturuyor. Ayılar saldırabilir, yaralanmalara yol açabilir ya da zarar görebilir. Bu tür temaslar ayıların beslenme alışkanlıklarını bozuyor ve insanların bulunduğu alanlara daha sık gelme eğilimi kazandırıyor. Ayılar sürekli insanların olduğu alanlarda dolaşıyor. Ayrıca göl çevresinde yüzülmemesi gerekiyor. Boğulma riskinin yanı sıra ayılar da su içmek ve yüzmek için göl kenarına geliyor. İnsanların bir koyda yüzerken, 150-200 metre ötede başka bir koyda ayılar da yüzebiliyor. Birçok kişi ayıların yüzebildiğinden haberdar değil" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Nemrut, Tatvan, Bitlis, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Nemrut'ta Bozayılar Gölde Yüzdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Özgür Özel’in sözleri Bahçeli’yi küplere bindirdi: Her sözü yalan ve yamuk Özgür Özel'in sözleri Bahçeli'yi küplere bindirdi: Her sözü yalan ve yamuk
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur
Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz

08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
07:08
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 09:39:16. #7.13#
SON DAKİKA: Nemrut'ta Bozayılar Gölde Yüzdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.