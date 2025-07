Ödemiş'teki Yangında Zarar Gören Hayvanlar Bursa'da Tedavi Ediliyor

1) ÖDEMİŞ'TEKİ YANGINDA ZARAR GÖREN HAYVANLAR, BURSA'DA EMEKLİ HAYVAN ÇİFTLİĞİNDE TEDAVİ EDİLİYOR

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınında zarar gören, aralarında eşek, keçi, horoz, kedi, köpek ve civcivin bulunduğu 28 hayvan tedavileri için Bursa Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. HAYTAP üyesi Gökberk Biçen, "Ödemiş'ten 2 eşek, 3 keçi, 2 horoz, 3 kedi, 16 köpek, 2 civciv geldi. Hepsinin tedavisi devam ediyor. Şu an burada mutlular. Sağlık durumları daha iyi. Her gün gerekli ilaçları ve tedavileri alıyorlar" dedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangını 2 gün sonra söndürüldü. Yangında 2 orman işçisi şehit oldu, 1 vatandaş hayatını kaybetti, çok sayıda hayvan da etkilendi. Yangının ilk anlarından itibaren sahaya çıkan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri, hayvanların tahliyesi ve tedavisi için yoğun mesai harcadı. Alevlerden etkilenen 28 hayvan tedavileri için Bursa'ya getirildi. Vücutlarının bir kısmında yanıklar oluşan eşek, keçi, horoz, kedi, köpek ve civcivler, Bursa Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde hem tedavi görüyor hem de sosyalleşerek yaşadıkları travmayı atlatmaya çalışıyor.

'ÖNCELİĞİMİZ ONLARI KURTARIP BURSA'YA GETİRMEKTİ'

Yangın haberini haber alır almaz tüm ekipleriyle sahaya çıktıklarını söyleyen HAYTAP üyesi Gökberk Biçen, "Önceliğimiz oradaki hayvanların tahliyesini sağlamak, yaralanan kötü durumda olan hayvanlarımızı, Ödemiş'te kurduğumuz sahra çadırında ilk tedavilerini yapıp, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliğine getirmekti. Burada yangın, sel, deprem gibi felaketlerden kurtardığımız canları, ömürlerinin sonuna kadar yaşatıyoruz" diye konuştu.

'HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ VE MUTLU OLACAKLAR'

Yangında yaralanan hayvanlara ilk müdahaleyi bölgede kurdukları sahra çadırında yaptıklarını söyleyen Biçen, "Ödemiş'ten 2 eşek, 3 keçi, 2 horoz, 3 kedi, 16 köpek, 2 civciv geldi. Orada kurtardığımız, yardıma muhtaç tüm canlarımızı alıp, buraya getirdik. Çok kötü durumda olan canlılarımız yok. Tabii ki yanan, yaralanan, dumana maruz kalan hayvanlarımız vardı. Sahra çadırındaki ekibimizin ilk müdahalelerinin ardından buraya gönderildi. Burada müdahaleler ve tedaviler devam ediyor. Eşeklerimizden bir tanesi yanmıştı, bir tanesi dumana maruz kalmıştı, yine ayaklarında kısmi yanıklar vardı. Horozlarımızdan birisi kısmi yanmıştı, bir tanesinin ayağında kırık vardı. Keçilerimizde yanıklar vardı. Hepsinin tedavisi devam ediyor. Şu an burada mutlular. Sağlık durumları daha iyi. Her gün gerekli ilaçları ve tedavileri alıyorlar. Her geçen gün daha iyi ve daha mutlu olacaklar" dedi.

'TRAVMAYI ATLATMALARI İÇİN ZAMAN TANIMAMIZ GEREKİYOR'

Türkiye'de yaşanan bütün afetlerde kurtarılmış hayvanları Emekli Hayvan Çiftliği'ne getirdiklerini ve burada hem tedavi hem de psikolojik rehabilitasyon yaptıklarını ifade eden Gökberk Biçen, "Sadece Ödemiş değil, tüm afet bölgelerinden kurtarmış olduğumuz canlılarımızın travmaları muhakkak oluyor ve bu travmaları 'ha' deyince kolay olmuyor. Biraz zaman tanımamız gerekiyor. Ödemiş'ten kurtardığımız çocuklarımız da ilk olarak sahra çadırında diğer dostlarıyla sosyalleşmeye başladılar. Bizlerle, insanlarla sosyalleştiler ve buraya gelip, burada sosyalleştiler. Bu travmaları atlatmaları biraz zaman alacak. Onlara biraz zaman tanımamız gerekiyor" diye konuştu.