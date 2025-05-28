Öğrencilerden Depremzedelere Kitap Bağışı - Son Dakika
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Yaşam

Öğrencilerden Depremzedelere Kitap Bağışı

Öğrencilerden Depremzedelere Kitap Bağışı
28.05.2025 10:05
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Karşıyaka'daki bir okul, depremden etkilenen öğrenciler için 25 koli kitap ve malzeme bağışladı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Eren Şahin Eronat Ortaokulu öğrencileri, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Kuşalanı İlkokulu'na kurulan kütüphaneye 25 koli kitap bağışı yaptı. Kendi kitaplıklarından aldıkları kitapları depremzedelere bağışlayan 26 öğrenciye, teşekkür belgesi verildi.

Eren Şahin Eronat Ortaokulu öğrencileri, deprem nedeniyle hasar gören Kuşalanı İlkokulu'nun yenilenen kütüphanesine 25 koli kitap gönderdi. Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma (KAÇOK) Derneği aracılığıyla Kuşalanı İlkokulu ile bir gönül köprüsü kuran öğrenciler, kolilerin içine depremzede öğrenciler için elleriyle hazırladıkları not kağıtlarının yanı sıra kırtasiye malzemeleri, kıyafet ve oyuncaklar da yerleştirdi.

Dernek olarak yıllardır dezavantajlı bölgelerde kütüphane kurduklarını anlatan KAÇOK Derneği Başkanı Aslı Mercan Sarı, bu yıl da araştırmalar sonunda gerçek ihtiyaç sahibi okulları belirleyip, deprem bölgesine faydalı olmak istediklerini kaydetti.

'TABANDAN TAVANA SIFIRDAN BİR KÜTÜPHANE YAPTIRDIK'

Kuşalanı İlkokulu'na ulaştıklarını belirten Sarı, "Kolilerde hem kitap hem de farklı ihtiyaç malzemeleri ile birlikte kırtasiye araç gereçleri var. Deprem bölgesi olması nedeniyle kampanyamıza güzel destek aldık. Bu bağışları öğrenciler getirdi. Tabandan tavana sıfırdan bir kütüphane yaptırdık. Boyası, badanası, masa, sandalye, raf ve kütüphane içindeki tüm malzemeleri gönüllülerimiz aracılığıyla temin ettik. Kısa süre içinde açılışı yapacağız" dedi. Çocuklara rol model olmak adına kampanyaya dahil olan öğrencilere teşekkür belgesi verdiklerini belirten Sarı, "Okullarında ziyaret ettiğimiz 26 öğrencimize teşekkür belgesi verdik. Daha fazla heyecanlandılar ve mutlu oldular" diye konuştu.

ASYA TAKSİ TUTUP, 400 KİTAP GETİRDİ

Türkçe Öğretmeni Mevlüt Yaman, Eren Şahin Eronat Ortaokulu 5 ve 6'ncı sınıflardan yaklaşık 30 öğrencinin yaklaşık 10 günlük sürede kolileri hazırladığını ifade etti. Öğrenciler aracılığıyla 25 koli kitap ve 20 poşet kıyafet topladıklarını anlatan Yaman, "Kolilerde kitaptan kırtasiye malzemelerine oyuncaktan bebek patiğine çok sayıda malzeme vardı. Bazı öğrencilerimiz satranç, dama gibi akıl oyunları getirmişler. Hepsine teşekkür ederiz" dedi.

6-C sınıfı öğrencilerinden Asya Temelli de daha önce okuduğu yaklaşık 400 kitabını getirdiğini belirtip, "400 kitap, 2 poşet kıyafet ayrıca akıl oyunu ve kırtasiye malzemeleri getirdim. Hepsini taşımak zor olduğu için taksi tutup, okula götürebildim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Eren Şahin, Karşıyaka, Kuşalanı, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Öğrencilerden Depremzedelere Kitap Bağışı - Son Dakika

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