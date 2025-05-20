Ömrü 15 gün, koparmanın cezası 557 bin lira - Son Dakika
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Yaşam

Ömrü 15 gün, koparmanın cezası 557 bin lira

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Ömrü 15 gün, koparmanın cezası 557 bin lira

Yozgat'ta endemik bir tür olan Cehrilik Laleleri açtı, 15 gün ömrü olan bu lalelerin kopartılmasının cezası ise 557 bin lira.

20.05.2025 13:51
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Yozgat'ın doğal zenginliklerinden biri olan ve endemik bir tür olarak bilinen Cehrilik Lalesi, bu yıl da renkli görüntüleriyle kendini gösterdi. Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Cehrilik bölgesinde kendiliğinden yetişen bu nadide çiçek, hem görsel şölen sunuyor hem de arılar için önemli bir polen kaynağı olarak doğaya katkı sağlıyor.

15 GÜN GİBİ KISA BİR ÖMRE SAHİP

Şakayıkgiller familyasına ait olan ve antioksidan bileşikler içeren Cehrilik Lalesi, yılda sadece bir kez çiçek açıyor. Açtıktan sonra ise 15 gün gibi kısa bir ömre sahip olması nedeniyle vatandaşlar, bu eşsiz manzarayı kaçırmamak için bölgeye akın ediyor. Ayrıca bu hassas bitkiyi koparmanın cezası da oldukça yüksek. Çevre Kanunu'na göre biyolojik çeşitliliğini tahrip etmekten 557 bin 212 lira cezai işlem uygulanabiliyor.

Ömrü 15 gün, koparmanın cezası 557 bin lira

"YOZGAT'TA YETİŞEN BÖLGEMİZE HAS BİR BİTKİ"

Bölgeye gelen vatandaşlar, çiçeklerin koparılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Ailesiyle birlikte laleleri görmeye gelen Ramazan Alkan, "İç Anadolu Bölgesi'nde sadece Yozgat'ta yetişen bir bitki. Bu çiçekleri bu gülleri ailece görmeye geldik. Çok güzeller. İnsanlarımız bilinçsizce koparıyor. Bunları koparmamak lazım. Koparma gülleri dalında kalsın. Cehrilik Lalesi Yozgat'ta yetişen bölgemize has bir bitki" dedi.

Ömrü 15 gün, koparmanın cezası 557 bin lira

"GÖRMEK İSTİYORSANIZ GELİP GÖREBİLİRSİNİZ"

Sorgun'dan gelen Fatih Alkan ise "15 günlük bir ömre sahip olduğu için ailemizle bunları görüp tanımak lazım diyerek geldik. Ziyaret ediyoruz. 15 gün içerisinde görmek istiyorsanız gelip görebilirsiniz " diye konuştu.

Ömrü 15 gün, koparmanın cezası 557 bin lira

"AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİ VAR"

Cehrilik Lalelerinin nadirliğine dikkat çeken Murat Kaya, "Yozgat'a özgü endemik bir çiçek. Mayıs ayında açıyor. Biz de merak ettik ailece gelip gördük. Herkesi endemik bir bitki olan laleleri görmek için buraya bekliyoruz " ifadelerini kullandı. Sadece Yozgat'ın iklim şartlarına adapte olan Cehrilik Lalesi, ağrı kesici özelliğinin yanı sıra doğal antioksidan içeriğiyle de bilimsel araştırmalara konu oluyor. Yerel halk ve yetkililer, bu endemik türün korunması için farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.

Ömrü 15 gün, koparmanın cezası 557 bin lira
Kaynak: İHA

Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ömrü 15 gün, koparmanın cezası 557 bin lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mert çelik:
    ınsanada bu kadar onem verseler 7 0 Yanıtla
  • Haci1969:
    yozgattamı ??? aman kalsın 0 3 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Gecen bi buket toplamistim bu jdr 3decegini bileydim satardim 0 2 Yanıtla
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