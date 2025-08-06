Otizmli Çocuklara Yüzme Eğitimi Kesildi - Son Dakika
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Yaşam

Otizmli Çocuklara Yüzme Eğitimi Kesildi

Otizmli Çocuklara Yüzme Eğitimi Kesildi
06.08.2025 10:20
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Karşıyaka Belediyesi, otizmli çocuklara yüzme dersi veremeyeceklerini açıkladı, veliler tepki gösterdi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu'nda, yüzme eğitimi alan otizmli çocuklara eylül ayı itibarıyla ders verilmeyeceğinin bildirilmesi, velilerin tepkisine neden oldu. Belediye yetkilileri ise karara gerekçe olarak, havuzda özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim verecek formasyona sahip eğitmenin bulunmamasını gösterdi.

Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu'nda yaz ve kış dönemi olmak üzere 6 yaşından itibaren çok sayıda vatandaş yüzme eğitimi alıyor. Bu kapsamda, cüzi bir ücret karşılığı otizmli çocuklar da yaz dönemi grup dersi, kış dönemi ise özel ders almayı sürdürürken, veliler bir sonraki dönem için kayıt yenilemek istedi. Belediyeye ulaşan veliler, bu yıl otizmli çocuklara yönelik derslerin açılmayacağı yanıtıyla karşılaştı. Veliler alınan karara tepki gösterdi ve kararın gözden geçirilmesini talep etti. Oğlu Rüzgar'ın 3,5 yıldır yüzme dersi aldığını belirten Tuğba Şatir (49), eğitimlerin çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtip, "Oğlum otizmli ve yüzme sayesinde hem fiziksel hem de ruhsal olarak gelişim gösterdi. Hocalarımız bizleri lisans alma sürecine yönlendirmişti, yarışmalar için hazırlık yapıyorduk. Ancak şimdi özel eğitim öğrencilerinin kabul edilmeyeceği söylendi. Çok üzgünüz, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Yazın kalabalık nedeniyle derslere ara verilebilir ancak özellikle özel derslerin iptal edilmesi bizleri derinden etkiledi. Çocuklarımızın topluma kazandırılması için bu tür desteklere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

'DAHA FAZLA DESTEĞE İHTİYAÇ DUYUYORLAR'

Otizmli oğlu Kayra Gül Duman'ın (15) yıllardır yüzme kursuna devam ettiğini belirten Semra Gül Duman (53) ise "Kayra, doktor tavsiyesiyle yüzmeye başladı ve büyük faydasını gördük. Bu karar bizleri çok üzdü. Özel gereksinimli çocuklar zaten birçok alanda geriden geliyor, daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Böyle bir uygulamayı hak ettiğimizi düşünmüyoruz" dedi.

Kayra Gül Duman da "Buraya çocukluğumdan beri geliyorum. Severek katıldığım bir aktivite. Bu kararın değişmesini umuyorum" diye konuştu.

'ONLAR İÇİN TERAPİ NİTELİĞİNDE'

Otizmli kızı Ceylin Zambrotta'nın (13) 3 yıldır yüzme eğitimi aldığını ifade eden Şima Zambrotta (53) da "Özel çocuklarımızın sosyal etkinliklere erişiminin engellenmemesini istiyoruz. Bu kurslar onlar için sadece bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda gelişimlerini destekleyen bir terapi niteliğinde. Ellerindeki hakkın alınmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: EĞİTMEN YOK

Karşıyaka Belediyesi yetkilileri ise yüzme havuzunda, özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim verecek formasyona sahip eğitmenin bulunmadığını, bu nedenle derslerin devam ettirilemediğini bildirdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Otizmli Çocuklara Yüzme Eğitimi Kesildi - Son Dakika

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