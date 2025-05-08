Pınar Eczacıbaşı son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu - Son Dakika
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Yaşam

Pınar Eczacıbaşı son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

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Uzun süre kanser tedavisi gören iş kadını Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti. Eczacıbaşı, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Eczacıbaşı'nın kuzeni, "Hastalığını en yakını olan bizler dahil kimseyle paylaşmadı" sözleriyle dikkat çekti.

08.05.2025 15:01  Güncelleme: 15:37
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Uzun süre kanser tedavisi gören iş kadını Pınar Eczacıbaşı, 6 Mayıs Salı günü hayatını kaybetti. 65 yaşında hayata gözlerini yuman Pınar Eczacıbaşı için Zincirlikuyu Camii'nde bir tören düzenlendi. Cenaze törenine ailesinin yanı sıra kuzeni Bülent Eczacıbaşı, Nükhet Eczacıbaşı, sanatçı Demet Akbağ ve sevenleri katıldı. Yakınları Eczacıbaşı'nın tabutu başında gözyaşı döktü. Pınar Eczacıbaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Pınar Eczacıbaşı son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

KUZENİ ACI GERÇEĞİ AÇIKLADI

Pınar Eczacıbaşı'nın son günlerini evinde geçirdiğini söyleyen kuzeni Bülent Eczacıbaşı, çok acı bir kayıp yaşadıklarını belirterek, "Çok kötü bir hastalığa, kansere yakalandı. Bütün mücadelesine rağmen hastalık kritik hale geldi. Bu hastalığın sonucu maalesef çok kötü oldu. Hastalığını en yakını olan bizler dahil kimseyle paylaşmadı. Buradaki tüm sevenleri hayret içerisinde. Hastanede çok uzun süre tedavi gördü. Sonrasında da hastaneye giriş çıkış yaptığı dönemler oldu. Kendisi son günlerini de evinde geçirdi" diye konuştu.

Pınar Eczacıbaşı son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Pınar Eczacıbaşı için bugün Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Eczacıbaşı'nın cenaze törenine ünlü isimler akın etti. Cenaze törenine sanat ve iş dünyasından pek çok isim katıldı. Pınar Eczacıbaşı'na gözyaşlarıyla veda edildi. Törene gelenler arasında Demet Akbağ ve Cem Hakko vardı.

Pınar Eczacıbaşı son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu
Pınar Eczacıbaşı son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

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Son Dakika Yaşam Pınar Eczacıbaşı son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gkbay Fıgen:
    Ölüm gence,yaşlıya , çocuğa,zengine,fakire bakmıyor.. boş dünya 29 0 Yanıtla
  • Ates null:
    Fakir ölse öldü.Zengin ölse son yolculuğuna uğurlandı.Hay Allahım yarabbim. 11 5 Yanıtla
  • patsyrolon:
    There's a certain electricity in the air whenever you're near. Perhaps we can rewrite the script tonight, with a touch of playful fire that ignites a desire that lingers long after the last spark fades, leaving us wanting to explore more tomorrow. f1nd me on patsyrolon_mooo_com change _ to dot 0 3 Yanıtla
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