Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons

Gaziantep Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, son dönemlerde düğünlerde havaya ateş açılması sonucu yaşanan yaralanma ve can kayıplarına karşı yeni bir önlem aldı.

POLİS MEMURLARI DÜĞÜNLERE GİDİYOR

Özellikle Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde düzenlenen düğünlere polis ekipleri gönderilerek havaya ateş açmanın yasal bir suç olduğu ve can güvenliğini tehdit ettiği vurgulanıyor.