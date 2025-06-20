Gaziantep Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, son dönemlerde düğünlerde havaya ateş açılması sonucu yaşanan yaralanma ve can kayıplarına karşı yeni bir önlem aldı.
Özellikle Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde düzenlenen düğünlere polis ekipleri gönderilerek havaya ateş açmanın yasal bir suç olduğu ve can güvenliğini tehdit ettiği vurgulanıyor.
Son Dakika › Yaşam › Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons - Son Dakika
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