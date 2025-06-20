Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons - Son Dakika
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Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons

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Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
20.06.2025 11:10
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Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Haber Videosu

Gaziantep Valiliği ve Emniyeti, Suriyelilerin düzenlediği düğünlere polis göndererek havaya ateş açılmaması için anons yaptırmaya başladı. Uygulamanın amacı, düğünlerde yaşanan silahlı olayların önüne geçmek.

Gaziantep Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, son dönemlerde düğünlerde havaya ateş açılması sonucu yaşanan yaralanma ve can kayıplarına karşı yeni bir önlem aldı.

POLİS MEMURLARI DÜĞÜNLERE GİDİYOR

Özellikle Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde düzenlenen düğünlere polis ekipleri gönderilerek havaya ateş açmanın yasal bir suç olduğu ve can güvenliğini tehdit ettiği vurgulanıyor.

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Son Dakika Yaşam Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ömer Bilgin:
    hepsini derhal geri gönderilmeliler yeter artık bukadar misafirlik 352 54 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Suriyeli düğünlerinde havaya ateş ..Bu haber yurt dışında olsa örneğin Almaya Amerika vs..Bu ülkeler ne yapardı dersiniz... 239 13 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi:
    nerde nekadar suri varsa ?? 163 27 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Suriyelilerin olması haber değeri taşıyor oysa her kır düğünde yapılıyor bu tür anonslar 70 31 Yanıtla
  • Aganın Oglu:
    Kırıkkale'de bu uyguy 50 yıldır var 51 13 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons - Son Dakika
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