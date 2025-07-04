Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya: "Yangınla Mücadele Kriz Anından Önce Başlamalı" - Son Dakika
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Yaşam

Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya: "Yangınla Mücadele Kriz Anından Önce Başlamalı"

Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya: "Yangınla Mücadele Kriz Anından Önce Başlamalı"
04.07.2025 16:36
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Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya, Türkiye'deki orman yangınlarının iklim değişikliği, insan ihmali ve coğrafi risklerle bağlantılı olduğunu belirterek, yangınla mücadelenin kriz anından önce başlatılması gerektiğini vurguladı. Eğitim, bilinçlendirme ve yerleşim planlamasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

On Dokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya, Haberler.com stüdyosunda Dilşad Özcan'ın konuğu oldu. Kaya, ülke genelinde etkili olan orman yangınlarına dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de öncelikle Sakarya-Bilecik hattında başlayan yangınlar ile birlikte Hatay, Manisa ve İzmir'de de yangınlar meydana geldi. Orman yangınlarının bazıları kontrol altına alınırken İzmir kabus dolu günleri yaşıyor. İzmir'de Buca ve Ödemiş ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Çeşme ilçesindeki yangının kontrol altına alındığı Tarım ve Orman Bakanı tarafından duyuruldu. Ödemiş'te gün doğumuyla birlikte 4 uçak ve 10 helikopter, Buca'da ise 4 uçak ve 11 helikopter söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin yangınlara müdahalesi gece gündüz aralıksız devam ediyor.

AFETLERDE BAŞARI, ÖNLEYİCİ PLANLARLA MÜMKÜN

Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya, bir çalışanın yangına müdahale sırasında hayatını kaybettiğini belirterek ailesine başsağlığı diledi. Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğuna dikkat çeken Kaya, afetlerle mücadelede sadece kriz yönetiminin değil, öncesinde yapılan hazırlıkların da büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Afetlere karşı alınacak önlemler coğrafi koşullara ve iklime göre planlanmalı. Akdeniz iklim kuşağında yer alan Türkiye, iklim değişikliği nedeniyle daha sık ve şiddetli afetlerle karşılaşıyor. Orman yangınları da bu kapsamda ciddi boyutlara ulaşan afetler arasında yer alıyor," dedi.

Yangınların hızla yayılmasında rüzgar, nem oranı, arazi eğimi ve bitki örtüsü gibi etkenlerin belirleyici olduğunu söyleyen Kaya, yerleşim yerlerinin ormanlarla iç içe olmasının büyük risk oluşturduğunu belirtti. Bu bölgelerde yangınların önlenmesi için 30 metrelik tampon alanlar oluşturulması, kurumuş otların temizlenmesi ve yangınla mücadelede yol kenarlarının özel olarak planlanması gerektiğini ifade etti.

YANGINLARLA MÜCADELEDE EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME ŞART

Kaya, yangınların sadece doğal sebeplerle değil, insan ihmali ve teknolojik nedenlerle de çıktığını belirtti. Cam şişeler, mangal ateşleri, sabotajlar, yüksek gerilim hatları gibi insan kaynaklı nedenlerin yanı sıra, aşırı ısınan rüzgar panelleri gibi teknolojik etkiler de yangınlara yol açabiliyor.

Yangınla mücadelede uçağın ya da helikopterin tek başına yeterli olmadığını ifade eden Kaya, "Orman yangınları esas olarak yerden söndürülür. Uçak ve helikopterden atılan su, yüksek sıcaklıkta buharlaşır. Yangın geciktirici solüsyonlar ise sadece yangının ilerleme yönünü yavaşlatmak için kullanılır," dedi.

Kızılçam ormanlarının yanıcılığı, rüzgarın etkisi ve nem seviyesinin düşüklüğünün yangınları büyüttüğünü vurgulayan Kaya, eğitim ve önleyici tedbirlerin önemini şu sözlerle ifade etti:

"Afet bilinci ilkokuldan itibaren müfredata girmeli. Eğitim materyalleri yaş gruplarına özel hazırlanmalı. Eğitimli birey, afet sırasında ne yapacağını bilen bireydir. Yangın başladıktan sonra yapılan müdahale hem maliyetli hem de daha yıkıcıdır. Bu yüzden asıl yatırım, yangın çıkmadan önce yapılmalı."

Tarım ve Orman Bakanı, Orman Yangını, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya: 'Yangınla Mücadele Kriz Anından Önce Başlamalı' - Son Dakika

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