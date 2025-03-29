Ramazan Bayramı için Metro Seferlerinde Düzenleme Yapıldı

İstanbul'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla metro seferlerinde 30 Mart-1 Nisan dönemi için düzenleme yapıldı.

BAYRAM GÜNLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü mevcut seferlerde değişikliğe gidildi.

Belirtilen günlerde 06.00-00.00 saatlerinde seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama şöyle: