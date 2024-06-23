Şanlıurfa\'da fırtınada ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

Yaşam

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve yağmur hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar ağaçları devirirken, yağmur ise yolları göle çevirdi.

Hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da akşam saatlerinde fırtına ve yağmur sürprizi yaşandı. Aniden başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. İş yerleri ile dükkanların önündeki eşyaları etrafa savuran rüzgar nedeniyle şehri toz dumanı kapladı.

5 DAKİKADA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Fırtınanın ardından başlayan şiddetli yağmur ise 5 dakikada yolları göle çevirdi. Bazı iş yerlerini su basarken, rögarlardan su fışkırdı. Vatandaşlar, rüzgarda uçan malzemelerini yakalamak için büyük mücadele verdi.