Şeker Komasına Giren Çocuk Hayatını Kaybetti

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde şeker komasına giren Egemen Büyükçolak (12), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı'nda meydana geldi. Şeker hastası Egemen Büyükçolak, evinde aniden fenalaştı. Durumu fark eden ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Büyükçolak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeker komasına girdiği belirlenen Büyükçolak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.