Selçuklu'dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyülerden korunmak için kürek kemikleri kırılıy - Son Dakika
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Yaşam

Selçuklu'dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyülerden korunmak için kürek kemikleri kırılıy

Selçuklu\'dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyülerden korunmak için kürek kemikleri kırılıy
21.07.2025 23:18
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Sivas'ta kasaplar, Selçuklu döneminden günümüze kadar devam eden gelenekle beraber küçükbaş hayvanlardan çıkan kol ve kürek kemiklerini kötü niyetli kişiler tarafından büyü yapılmasını engellemek amacıyla kırarak imha ediyor.

Sivas'ta kasaplar, Selçuklu döneminden bu yana sürdürülen bir geleneği yaşatmaya devam ediyor.

Selçuklu'dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyülerden korunmak için kürek kemikleri kırılıy

BÜYÜLERDEN KORUNMAK İÇİN KÜREK KEMİKLERİ KIRILIYOR

Küçükbaş hayvanların kesimi sonrası çıkarılan kürek kemikleri, kötü niyetli kişilerin büyü yapmasını engellemek amacıyla kırılıp imha ediliyor. Büyücülerin en çok tercih ettiği kemikler olarak bilinen kürek kemikleri, geçmişte mistik törenlerde kullanıldığına inanılan özel parçalar arasında yer alıyor.

Selçuklu'dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyülerden korunmak için kürek kemikleri kırılıy

KÖTÜ AMAÇLA KULLANILMADAN İMHA EDİLİYOR

Aynı zamanda bu kemiklerin kırılmasıyla beraber kasapların mesleki hastalıkların korunmasına yönelik alınan tedbirlerden biri olduğu da biliniyor. Küçükbaş hayvanlarda 240 farklı kemik arasından sağ ve sol kürek kemiği olmak üzere 2 tane bulunan bu kemik, kasapların yaptığı bu uygulamayla beraber kötü amaçla kullanılmadan imha ediliyor.

Selçuklu'dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyülerden korunmak için kürek kemikleri kırılıy

'BÜYÜLERDE KULLANILMAMASI İÇİN KIRIYORUZ'

Bu kemiklerin büyülerde kullanılmaması için kırarak imha ettiklerini belirten kasap Ali Güler, 'Genelde küçükbaş olarak adlandırdığımız kol kemikleri, kürek kemiklerini kullanarak papaz büyüsü, kara büyü diye bir büyü yaptıklarını eski zaman insanlarından biliyoruz. Bizlerde çıkardığımız kemikleri kırıp etkisiz hale getirerek büyü yapmasınlar diye çöpe atıyoruz. Bu büyüyü işin ehli olan kişilerin yaptığını biliyoruz. Bizim de hastalığa yakalanmamak ve meslek hastalığına yakalanmamak için kol kemiklerini ve kürek kemiklerini kırıp atıyoruz." dedi.

Selçuklu'dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyülerden korunmak için kürek kemikleri kırılıy

"SELÇUKLU'DAN GELME BU GELENEĞİ YILLARDIR DEVAM ETTİRİYORUZ"

Güler, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bir hayvandan 2 tane kol kemiği, 2 tane but kemiği bulunmaktadır. Bir hayvanın 240 adet kemiği bulunmaktadır. Kürek kemiği 2 tane çıkmaktadır ve ikisini de sağ ve sol kürek kemiği olmak üzere kırıyoruz. Bu kemiklerin kötü amaçlı kullanılmasın diye bizler Selçuklu'dan gelme bu geleneği yıllardır devam ettiriyoruz. Elimizden gelen gayreti ve çabayı gösteriyoruz."

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Selçuklu, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Selçuklu'dan kalan gelenek asırlardır sürdürülüyor, büyülerden korunmak için kürek kemikleri kırılıy - Son Dakika

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