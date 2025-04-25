Şener Üşümezsoy, Celal Şengör\'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu

İstanbul Silivri'de çarşamba günü yaşanan 6.2 şiddetindeki depremi 20 gün öncesinden bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Büyük İstanbul depremi geliyor" diyen Celal Şengör'e "Şengör topluma söylediklerinin öz eleştirisini yaptı mı? Celal, hoca değil" sözleri ile tepki gösterdi.

"EN MANTIKLI ADIM ŞEHRİ TERK ETMEK"

Şengör, "beklenen büyük İstanbul depremi" uyarısı yapmıştı. Yıllardır alınan önlemlerin yetersiz olduğunu belirten Celal Şengör, 23 Nisan'da meydana gelen depremlerin ardından yaptığı açıklamada "İstanbul topun ağzında. Yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek" demişti.

"BÜYÜK DEPREM YOLDA" DİYENLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programına katılan Üşümezsoy, 'Marmara Denizi'nde beklenen depremin meydana geldiğini ve artık büyük deprem olmayacağını' vurgulayarak, 'büyük İstanbul depremi yolda' iddiasında bulunan isimlere sert tepki gösterdi.

"BUNDAN SONRA ARTIK DEPREMLER SUSTU"

Silivri'deki 6.2 şiddetindeki depremin son büyük sarsıntı olduğunun altını çizen Şener Üşümezsoy "Bundan sonra artık depremler sustu. Marmara Denizi'ni avucumun içi gibi bilirim. Kuzey Anadolu fayı yanal hareket eden bir sistem" dedi. Üşümezsoy "Celal Şengör topluma söylediklerinin öz eleştirisini yaptı mı? Celal, hoca değil" ifadelerini kullandı.