Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu - Son Dakika
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Yaşam

Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu

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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik depremi 20 gün öncesinden bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Büyük İstanbul depremi yolda. Yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek" diyen Celal Şengör'e sert tepki gösterdi. Üşümezsoy "Celal Şengör topluma söylediklerinin öz eleştirisini yaptı mı? Celal, hoca değil. Artık depremler sustu" dedi.

25.04.2025 07:29  Güncelleme: 08:02
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İstanbul Silivri'de çarşamba günü yaşanan 6.2 şiddetindeki depremi 20 gün öncesinden bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Büyük İstanbul depremi geliyor" diyen Celal Şengör'e "Şengör topluma söylediklerinin öz eleştirisini yaptı mı? Celal, hoca değil" sözleri ile tepki gösterdi.

"EN MANTIKLI ADIM ŞEHRİ TERK ETMEK"

Şengör, "beklenen büyük İstanbul depremi" uyarısı yapmıştı. Yıllardır alınan önlemlerin yetersiz olduğunu belirten Celal Şengör, 23 Nisan'da meydana gelen depremlerin ardından yaptığı açıklamada "İstanbul topun ağzında. Yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek" demişti.

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TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programına katılan Üşümezsoy, 'Marmara Denizi'nde beklenen depremin meydana geldiğini ve artık büyük deprem olmayacağını' vurgulayarak, 'büyük İstanbul depremi yolda' iddiasında bulunan isimlere sert tepki gösterdi.

"BUNDAN SONRA ARTIK DEPREMLER SUSTU"

Silivri'deki 6.2 şiddetindeki depremin son büyük sarsıntı olduğunun altını çizen Şener Üşümezsoy "Bundan sonra artık depremler sustu. Marmara Denizi'ni avucumun içi gibi bilirim. Kuzey Anadolu fayı yanal hareket eden bir sistem" dedi. Üşümezsoy "Celal Şengör topluma söylediklerinin öz eleştirisini yaptı mı? Celal, hoca değil" ifadelerini kullandı.

Şener Üşümezsoy, Celal Şengör\'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu
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Son Dakika Yaşam Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Nedim Biçeryen:
    celal Şengör bence kripto çünkü Allahinpeygamberi ve kitabı inkar ediyor ben Türkiye'ye ait değilim diyor bunun amacı İstanbul'u boşaltalım Yunanistan İstanbul'a çöksün istiyor 27 6 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Okumus cahil ariyorsaniz alin size 6 18 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    binaları güçlendirin tedbir alın diyeceğine e şehri terkedin diyor nereye gitsin onca insan herkesin işi gücü var kurulu düzeni var. 16 0 Yanıtla
  • Atalay k:
    Celal in söylediği her şey palavra gelmeye başladı. Bir ara Karadeniz patlayacak diye bir söylemi oldu. Ölçüp tartmadan provoke cümleler kuruyor. Artık videosunu görünce bakmadan geçiyorum 5 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Valla gidebilen gitsin memleketine İstanbul da bişeyler olacak gibi görünüyor 2 1 Yanıtla
  • Oktay Koçal:
    Ağzı olan konuşuyor. 1 1 Yanıtla
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