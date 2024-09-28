Seren Serengil'den cemaat ve tarikatlarla ilgili tartışma yaratacak sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Seren Serengil'den cemaat ve tarikatlarla ilgili tartışma yaratacak sözler

Geniş Video İzle

Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemeye tepki gösteren Seren Serengil, cemaat ve tarikatların kapatılması gerektiğini savundu. Serengil, ''Türkiye Cumhuriyeti'nde tarikatların ve cemaatlerin oluşması yasak. Şimdi kanunu uygulayın köpekleri toplatın diyenler, niye tarikatları, cemaatleri kapatmıyor? Esas bunların temizlenmesi lazım.'' dedi.

28.09.2024 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, cemaat ve tarikatlarla ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemeye tepki gösteren Serengil, cemaat ve tarikatların kapatılması gerektiğini savundu.

SERENGİL: İLK ÖNCE TARİKAT VE CEMAATLERİ KAPATACAKLAR"

Serengil, şunları söyledi: " Türkiye'de ilk önce tarikat ve cemaatleri kapatacaklar. O zihniyet bitince biz normale döneceğiz. Bakın, biz Türk milletiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde tarikatların ve cemaatlerin oluşması yasak. Şimdi kanunu uygulayın köpekleri toplatın diyenler, niye tarikatları, cemaatleri kapatmıyor.

Seren Serengil'den cemaat ve tarikatlerle ilgili tartışma yaratacak sözler

"NEREDE HAYVAN SEVMEYEN GRUPLAR?"

Nerede hayvan sevmeyen gruplar; bunlar hayvanlara günah diyorlar, hayvan haram diyorlar. Böyle bir güruh oluştu 20 yıldır bu ülkede. Esas bunların temizlenmesi lazım. İnşallah bunlar gidecekler ve hayvanlar da sokaklara geri dönecekler. Bizim amacımız, temennimiz bu."

Seren Serengil\'den cemaat ve tarikatlarla ilgili tartışma yaratacak sözler

Türkiye Cumhuriyeti, Seren Serengil, Sokak Köpeği, Magazin, Türkiye, Cemaat, Sözler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Seren Serengil'den cemaat ve tarikatlarla ilgili tartışma yaratacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (59)

  • Murat Çevre:
    işsiz ve parasız kalmis anlaşılan Reklam yapıp gündem olmak amacında 303 144 Yanıtla
  • Zafer Rustu kaya:
    doğru 197 220 Yanıtla
    Ömer Faruk Kurt:
    DOGRUYU ANNENE SOR O BiLIR 36 42
    Alparslan:
    cemaat varsa nerede taa a..... 0 1
  • ALİÇO null:
    çok doğru söylüyor 188 229 Yanıtla
    Yaşar Koldemir:
    dogrununda doğrusu, tarikatlar ve cemaatlar in adil amaci turkiyeti cumhuriyetini ortaçağ barakligina çevirerek Afganistan gibi gerici ve yobaz bir yönetim şeklidir..nokta . 35 30
    Şbn Şbn:
    Sende ononla çalış 9 23
  • Alper Elma:
    mamasını yiyemiyor. rahatsızlığına verin 225 134 Yanıtla
    Gursel kalen:
    Senin mamanı verdikleri yaptığın yorumdan belli oluyor 25 38
    Yaşar Koldemir:
    Sanada beleş makarna fazla gelmiş, beyin offf durumuna gecmisss. 14 21
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
01:16 Yine bir suç makinesi Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 10:41:12. #1.11#
SON DAKİKA: Seren Serengil'den cemaat ve tarikatlarla ilgili tartışma yaratacak sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement