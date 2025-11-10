TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı - Son Dakika
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

10.11.2025 13:14
10.11.2025 13:14
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı
Sarıyer Ayazağa'da bulunan beIN Sports'un televizyon binasına silahlı bir kişi tarafından baskın düzenlendi. Çalışanların polise ihbarı üzerine olay yerine Özel Harekat ve Yunus polisleri sevk edildi. Müzakereci polislerin ikna çabaları sonucunda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin elindeki silahın oyuncak olduğu belirlenirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sarıyer Ayazağa'da bulunan beIN Sports'un televizyon binasına gelen silahlı bir kişi, paniğe neden oldu. Özel Harekat polislerinin de müdahale ettiği olayda gözaltına alınan şüphelinin elindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi.

POLİSLER ZOR İKNA ETTİ

İddiaya göre, saat 12.00 sıralarında beIN Sports'un Sarıyer Ayazağa'daki televizyon binasına K.S. (42) isimli şüpheli girdi. Şüpheli şahsın silahlı olduğu fark edilince, çalışanlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Özel Harekat ile Yunus polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen müzakereci polisler şahsı ikna etmeye çalıştı.

ELİNDEKİ SİLAH OYUNCAK ÇIKTI

İçerdekiler tahliye edilirken, Özel Harekat polisleri de binaya girdi. K.S. ise kısa sürede gözaltına alınıp binadan çıkarılarak emniyete götürüldü. Şüphelinin üzerindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi. K.S.'nin televizyonda çalışan bir kadın güvenlik görevlisinin eşi olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Byaydin Yeniden:
    Malum bu site 10 kasım ve Atatürk için haber yayınlamaz.. Ama Oyanın çocukları ve recebin çocukları için çakma haberleri yayınlar 9 30 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
