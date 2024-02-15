Best Model of Turkey Kurucusu Erkan Özerman\'ın Cenazesi İzmit\'e Gönderildi

Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 13 Şubat'ta hayatını kaybetti. 2022 yılında pankreas kanseri tekrar nükseden ve karaciğerine yayılan Erkan Özerman, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
86 yaşındaki Özerman için bugün Zincirlikuyu Camii'nde helallik alındı. Cenaze ardından İzmit'e götürüldü. Sanat dünyasında başarılı işler yapan Özerman'ın cenaze törenine katılımın çok az olduğunu dikkatlerden kaçmadı. Törene Özgür Aras, Ege, eski manken Engin Koç, eski manken Yusuf Azuz, manken Ece Gürsel, 1988 güzeli Sibel Tan Arıkan, şarkıcı Ege, yapımcı İzzet Öz katıldı.
Erkan Özerman'ın 1988 yılında düzenlediği ilk Best Model of Turkey yarışmanda kraliçe seçilen Sibel Tan, törende yaptığı konuşmada "Onun bana verdiği tacı o seneden sonra devamlı bir gururla taşıdım. Her yerde bunun faydasını gördüm. Erkan abi anlatılamayacak kadar dolu dolu bir insandı. Mankenlik yarışmasında jüride bulundum ve gurur duydum" ifadelerini kullandı.
Özerman'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda helallik alınmasının ardından çocukluğunun geçtiği Uzuntarla Mahallesi'ne getirildi. Burada Erkan Özerman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Uzuntarla Merkez Mezarlığı'nda defnedildi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da cenazeye katılarak, Özerman'ın yakınlarına başsağlığı diledi.
1938 yılında İstanbul'da doğan Erkan Özerman, Galatasaray Lisesi'nin ardından eğitimi Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'nda tamamladı. Ünlü isim, çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yapmıştır. Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu oldu. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde bulundu. 1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.
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Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Özerman'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde helallik alındıktan sonra İzmit'e gönderildi. Cenaze törenine sanat dünyasından az sayıda kişi katıldı. Sibel Tan Arıkan, Erkan Özerman'ın kendisine verdiği tacı yıllarca gururla taşıdığını belirtti.
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