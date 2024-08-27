Sultangazi Belediyesi Çocuklara Bilim Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Yaşam

Sultangazi Belediyesi Çocuklara Bilim Eğitimi Verdi

Sultangazi Belediyesi Çocuklara Bilim Eğitimi Verdi

Sultangazi Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde çocuklar için birbirinden renkli atölye etkinlikleri düzenledi. 15 mahallede gerçekleştirilen Bilim Firarda etkinliğinde ise çocuklar keyifli zaman geçirdi.

27.08.2024 12:11
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Sultangazi Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde çocuklar için birbirinden renkli atölye etkinlikleri düzenledi. 15 mahallede gerçekleştirilen Bilim Firarda etkinliğinde ise çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Bilim Firarda otobüsünün önünde kurulan etkinlik alanında 5-8 yaş aralığındaki özel yetenekli çocukları bilimle buluşturan Kaşif Çocuk ve Çocuk Kütüphanesi atölyeleri de yer aldı. 9-13 yaş aralığındaki çocuklar ise Bilim Merkezi'nin açtığı atölye çalışmalarında keyifli vakit geçirdi.

4 BİNE YAKIN ÇOCUĞA ULAŞILDI

Deney gözlem atölyesinden sanat atölyesine, kelime keşif atölyesinden teleskop gözlemine kadar 11 atölyedeki etkinlikler büyük ilgi gördü. Bilimin büyülü dünyasını keşfeden çocuklar keyifli anlar yaşadı. 15 mahallede yaklaşık bir ay boyunca devam eden etkinliklerde 4 bine yakın çocuğa ulaşıldı.

BİLİMDE SULTAN ŞEHİR

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yaklaşık 3 hafta boyunca Bilim Firarda otobüsümüz ile ilçemizi mahalle mahalle gezerek çocuklarımızı bilimin büyülü dünyasıyla buluşturduk. Kapanış programımızı da Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda gerçekleştirdik. Çocuklarımızı farklı branşlarda atölye çalışmalarıyla buluştururken amacımız yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak, bilimle daha iç içe olmaları için bir adım atmalarına vesile olmaktı. Yavrularımız keyifli bir şekilde etkinliklere katıldı. Sosyalleşmenin yanı sıra yepyeni şeyler öğrendi. Çocuklarımıza yeni alanlar açmak, eğlenirken öğrenmelerini sağlamak belediye olarak bizim en önemli görevlerimizden biri" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Sultangazi Belediyesi Çocuklara Bilim Eğitimi Verdi - Son Dakika

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