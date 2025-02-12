Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı - Son Dakika
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Yaşam

Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı

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Survivor'ın son bölümünde Acun Ilıcalı, tarihte bir ilk olan bir durumu açıkladı. Hikmet'in yiyeceklerini gizlice gömdüğünü belirten Ilıcalı, yarışmacının bu hareketi nedeniyle cezalandırılacağını duyurdu.

12.02.2025 09:01  Güncelleme: 09:10
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Survivor'ın dün akşam ekrana gelen yeni bölümündeki ada konseyinde Acun Ilıcalı tarihte bir ilk olan o olayı açıkladı. Hikmet'in yiyeceklerini gömdüğünü söyleyen Ilıcalı, yarışmacının cezasını da duyurdu.

Konseyde yapılan performans değerlendirmeleri sonrası kural ihlalini açıklayan Acun Ilıcalı, "Gelelim bu akşamın gerçek konusuna. Survivor'da hemen hemen her seneki değişmez konusu yani hırsızlık... Bir ayı falan geçti bu sene olmadı diyordum ve şaşırıyordum. Ama şaşırmamayı öğrendim. Bir yarışmacımız kendi kendine servis yapma kararı almış. Yarışmaya girmeden önce daha önceden fizibiletesini yaparak, dersini çok iyi çalışmış" dedi.

Ilıcalı, "Plan, proje konusunda üstün, tecrübeli, işini iyi bilen bir yarışmacımız. Bu yarışmacımız Survivor oyun alanlarına yarışmacılardan önce, gece vakti giderek, oyun alanını kazıp oraya yiyecek ve içecek gömmüş. İşte o arkadaşımız sevgili Hikmet" ifadelerini kullandı.

Survivor tarihinde bir ilk! Şaşırtan hırsızlığı Acun Ilıcalı konseyde açıkladı

İNKAR EDİNCE 4 CEZA DAHA EKLEDİ

Ilıcalı, Hikmet'in "Maalesef hiçbir şey alamadım" sözleri sonrası "Yalandan dolayı cezana 2 ceza daha ekledim. 10 saniye içerisinde daha itiraf etmezsen bir tane daha gelecek" dedi.

Survivor tarihinde bir ilk! Şaşırtan hırsızlığı Acun Ilıcalı konseyde açıkladı

Acun Ilıcalı, ayrıca "Sana artı iki daha verdim ama Yağmur'a gelelim. Bu konuda bilgin var mı Yağmur?" dedi.

Yağmur ise "Oraya giden arkadaşlarım var, olaydan haberdarım ama ben hiç gitmedim" yanıtını verdi.

Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı konseyde açıkladı

"ADALETİ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"

Bu sözler sonrası Ilıcalı, "Normalde sana 2 ceza verecektik Hikmet ama benim eklediklerimle birlikte 6 ödülden yararlanamayacaksın. Burası Survivor, adaleti bozuyor bu iş. Birisi gelip bir şeyler yediği zaman haksızlık oluyor. Adaleti sağlamak zorundayız. Senin bunu hiç yapmaman lazımdı. Hem eski bir yarışmacısın hem ekibe olan sempatini biliyorum. Burada mühim olan adaletin sağlanması" ifadelerini kullandı.

Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı konseyde açıkladı
Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı

Hikmet Tuğsuz, Acun Ilıcalı, Televizyon, Hırsızlık, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Yılmaz:
    ne kadar boş bir haber trampa söyle o verir cezasını acun 20 3 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    reyting için ayak yapıyorlar ademi neden diskalifiye etmediniz başkası yapsaydı atardiniz oyundan 17 1 Yanıtla
  • 6490203:
    Hikmet adamım ya 3 5 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    Ne bu? 4 1 Yanıtla
  • Sahte Kimlik:
    buna bakan Yokki… 3 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Acun Bey bu halk asıl sizi oralara çıkardıysa, aynı şekilde yerin dibine gömmeyi de bilir. Egolarınla yok olacaksın 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Tunç:
    Buda haber mi 0 0 Yanıtla
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