Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı

Yaşam

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Survivor'ın dün akşam ekrana gelen yeni bölümündeki ada konseyinde Acun Ilıcalı tarihte bir ilk olan o olayı açıkladı. Hikmet'in yiyeceklerini gömdüğünü söyleyen Ilıcalı, yarışmacının cezasını da duyurdu.

Konseyde yapılan performans değerlendirmeleri sonrası kural ihlalini açıklayan Acun Ilıcalı, "Gelelim bu akşamın gerçek konusuna. Survivor'da hemen hemen her seneki değişmez konusu yani hırsızlık... Bir ayı falan geçti bu sene olmadı diyordum ve şaşırıyordum. Ama şaşırmamayı öğrendim. Bir yarışmacımız kendi kendine servis yapma kararı almış. Yarışmaya girmeden önce daha önceden fizibiletesini yaparak, dersini çok iyi çalışmış" dedi.

Ilıcalı, "Plan, proje konusunda üstün, tecrübeli, işini iyi bilen bir yarışmacımız. Bu yarışmacımız Survivor oyun alanlarına yarışmacılardan önce, gece vakti giderek, oyun alanını kazıp oraya yiyecek ve içecek gömmüş. İşte o arkadaşımız sevgili Hikmet" ifadelerini kullandı.

İNKAR EDİNCE 4 CEZA DAHA EKLEDİ

Ilıcalı, Hikmet'in "Maalesef hiçbir şey alamadım" sözleri sonrası "Yalandan dolayı cezana 2 ceza daha ekledim. 10 saniye içerisinde daha itiraf etmezsen bir tane daha gelecek" dedi.

Acun Ilıcalı, ayrıca "Sana artı iki daha verdim ama Yağmur'a gelelim. Bu konuda bilgin var mı Yağmur?" dedi.

Yağmur ise "Oraya giden arkadaşlarım var, olaydan haberdarım ama ben hiç gitmedim" yanıtını verdi.

"ADALETİ SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"

Bu sözler sonrası Ilıcalı, "Normalde sana 2 ceza verecektik Hikmet ama benim eklediklerimle birlikte 6 ödülden yararlanamayacaksın. Burası Survivor, adaleti bozuyor bu iş. Birisi gelip bir şeyler yediği zaman haksızlık oluyor. Adaleti sağlamak zorundayız. Senin bunu hiç yapmaman lazımdı. Hem eski bir yarışmacısın hem ekibe olan sempatini biliyorum. Burada mühim olan adaletin sağlanması" ifadelerini kullandı.