Taksim ve Şişhane Metro İstasyonları İşletmeye Kapatılacak - Son Dakika
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Yaşam

Taksim ve Şişhane Metro İstasyonları İşletmeye Kapatılacak

Taksim ve Şişhane Metro İstasyonları İşletmeye Kapatılacak

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın yarın saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatılacağını açıkladı. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak ve araçlar bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir.

23.06.2024 08:38
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Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim- Kabataş Füniküler Hattı'nın, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda bugün saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatıldığını duyurdu.

ARAÇLAR TAKSİM VE ŞİŞHANE İSTASYONLARINDA DURMAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul, Valiliğin kararına yönelik duyuru yayımladı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nı saat 10:00 itibarıyla işletmeye kapatıldı. Araçlar Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edecek.

YÜRÜYÜŞÜN NEREDE YAPILACAĞI BİLİNMİYOR

10. İstanbul Trans Onur Haftası isimli X hesabı programın detaylarını paylaştı. Programa göre Trans Onur Haftası kapsamında İstanbul'da etkinlikler 17 Haziran Pazartesi başladı. Etkinlikler 23 Haziran'daki yürüyüşle de sona erecek. Ancak yürüyüşün adresi henüz açıklanmış değil.

Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Taksim ve Şişhane Metro İstasyonları İşletmeye Kapatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim ve Şişhane Metro İstasyonları İşletmeye Kapatılacak - Son Dakika
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