Tarçın\'ın Trajedisi: Hayvan Otelinde Kaçırıldı

TEKİRDAĞ'da Tetik ailesinin tatile gitmeden önce bıraktığı hayvan otelinden kaçan köpekleri Tarçın, çevre yolunda otomobil çarpmış halde ölü bulundu. Tarçın'ın sahibi Umay Ergüden Tetik, "Güvenip para karşılığında emanet ettiğimiz otelde, tüm uyarılarımıza rağmen ihmaller zinciri sonucu yavrumuz kaybedildi. Nasıl kaybolduğunu hala bilmiyoruz. Hukuki süreç başlatıldı" dedi.

Kentte yaşayan Tekin ailesi, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere yurt dışına gitmeden önce 5 Haziran'da köpekleri Tarçın'ı, bir hayvan oteline bıraktı. Aile, tatillerini geçirirken 7 Haziran'da işletmeden gelen 'Köpeğiniz kayboldu' mesajıyla şoke oldu. Ülkeye dönen ailenin aradığı köpeği Tarçın, 8 Haziran'da Tekirdağ çevre yolunda ölü bulundu. Tetik ailesi, olayın ardından bugün Hasan Ali Yücel Meydanı'nda, basın açıklaması yaptı. Açıklamaya çok sayıda hayvansever de köpekleriyle katılarak destek verdi.

'BÜYÜK İHMAL SONUCU TARÇIN'I KAYBETTİK'

Tarçın'ın sahiplerinden İsmail Tolga Tetik, "Çok büyük bir ihmal sonucu yavrumuzu kaybettik. Canımızdan can gitti. 'Bu tasma ile gezdirmeyin' diye defalarca uyarmamıza rağmen dikkate alınmadı. Ne yazık ki Tarçın kaçırıldı ve hayatını kaybetti. Yurt dışında olmamıza rağmen çevremizi seferber ettik ama işletme hiçbir arama çalışmasına katılmadı. Sonunda biz bulduk. En çok da işletmenin sorumluluk almadan, üstüne kendini öven sosyal medya paylaşımları yapması bizi derinden yaraladı. Beş kişilik ailem şimdi dört kişi. Evimizde büyük bir boşluk var" dedi.

Umay Ergüven Tetik de olayda sorumluluğu bulunanlarla ilgili hukuki süreç başlattıklarını belirterek, "Güvenip para karşılığında emanet ettiğimiz otelde, tüm uyarılarımıza rağmen ihmaller zinciri sonucu yavrumuz kaybedildi. Nasıl kaybolduğunu hala bilmiyoruz. Hukuki süreç başlatıldı. Ancak bu kişi köpeğimizi aramak için hiçbir çaba göstermedi. Üstelik sosyal medyada hem reklam yapmaya devam ediyor hem de bizi suçlayan ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunuyor. Evladımı kaybetmenin derin acısını yaşıyorum. Keşke ellerim kırılsaydı da onu oraya bırakmasaydım" diye konuştu.

İŞLETMEDEN AÇIKLAMA

Tarçın'ın bırakıldığı hayvan oteli ise olayla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yayınladı. Açıklamada, "İşletmemin ve şahsımın hayvan sevgisini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Yönetmeliklere uygun olarak her yıl denetlenen, güvenlik önlemleri tam olan işletmemde bugüne kadar hiçbir hayvana zarar gelmemiştir. Sahiplerinin sorumsuzluğu yüzünden üzerimize atılan suçlamaları kabul etmiyoruz. Tek üzüntüm, bir yavrumuzun canını kaybetmesidir" denildi.